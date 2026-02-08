Mei Seira y Starlight Kid llegarán al CMLL

Como parte de la función especial que el Consejo Mundial de Lucha Libre celebrará por el Día Internacional de la Mujer, se tiene contemplada la participación de estrella internacionales.

► Mei Seira y Starlight Kid debutarán en el CMLL

Por tal motivo se dio a conocer que dos luchadoras de Stardom, Mei Seira y Starlight Kid, de la agrupación Neo Genesis, estarán presentes en dicho evento, representando a su empresa.

Esto fue dado a conocer en el curso del noticiero CMLL Informa, donde también se reveló en que consistirá la participación de ambas luchadoras. Esto forma parte de las relaciones de intercambio laboral entre el CMLL y Stardom.

Ellas serán retadoras al Campeonato Mundial Femenil de Parejas CMLL, desafiando a actuales monarcas, Las Chicas Indomables (Lluvia y Jarochita). Esta será la cuarta ocasión que las campeonas expongan su cetro.

El evento tendrá lugar el 6 de marzo en la Monumental Arena México en una función 100% femenil. Además de las representantes de Stardom, también se presentarán luchadoras de AEW, para una confrontación con las Amazonas del Ring.

Hasta el momento el cartel va así:

CMLL «Función Conmemorativa por el Día Internacional de la Muejr», 06.03.2026

Arena México, CDMX

-. Campeonato Nacional de Parejas: Skady y Kira (c) vs. Candela y Metálica

-. Copa Irma González: La Magnífica vs. Marcela vs Princesa Sugehit.

-. Campeonato Mundial de Parejas CMLL: Lluvia y Jarochita (c) vs. Mei Seira y Starlight Kid