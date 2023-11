«¡Michael Cole nunca va a poder jubilarse, amigo! Puede olvidarse de eso. Sabes, también es complicado encontrar al próximo Michael Cole. […] Entiendo la idea de querer tener a Michael Cole en ambas marcas. […] Una cosa que sé sobre Michael Cole es que es un jugador de equipo, amigo. Es un soldado, y donde sea que se le necesite, va a dar un paso al frente». Booker T elogiaba no hace mucho a Michael Cole revelando que ha querido tomarse un respiro, lo cual no ha hecho, explicando que se debe a que no existe alguien que pueda tomar su rol en WWE.

► Megan Morant elogia a Michael Cole

Dado precisamente el papel que ocupa en la empresa, el de comentarista, aún siendo el más relevante de todos ellos, no acostumbra a estar en primera plana, así como tampoco a recibir las alabanzas de sus compañeros o de los fanáticos. No obstante, en realidad, cuando se habla de él, siempre es en positivo. Meses atrás lo hacía Tom Hannifan (Tom Phillips en WWE) desde IMPACT. Previamente, Renee Paquette salía en su defensa. Y ahora es Megan Morant, entrevistadora de la compañía, quien dedica bonitas palabras a su compañero en su entrevista con Sam Roberts.

«Claro, obviamente Cole, ¿verdad? Cole es el mejor narrador de historias que existe. Él es más que la voz de la WWE, ha estado presente en tantos momentos y ha formado parte de esta empresa durante tanto tiempo. Que él haya visto algo en mí y haya creído en mí significó mucho, porque no tenía ni idea de en qué me estaba metiendo, y él fue muy alentador, diciendo ‘Tú perteneces aquí, y estás aquí por una razón’«.