Megan Bayne y Lena Kross, nuevas Campeonas de Parejas AEW

Tras haber defendido con éxito el Campeonato TBS en Zero Hour, Willow Nightingale tuvo que volver al ring para defender el Campeonato Femenino de Parejas de AEW junto a Harley Cameron. Sin embargo, la campeona llegó visiblemente lastimada luego de ser atacada por sus rivales tras su combate previo.

Las campeonas, conocidas como Babes of Wrath, enfrentaron a Megan Bayne y Lena Kross, equipo llamado Divine Dominion, quienes buscaron aprovechar la desventaja física de Nightingale desde el primer momento.

El combate comenzó con Bayne dominando a Cameron luego de que Willow fuera enviada fuera del ring. La poderosa luchadora se deshizo con aparente facilidad de la campeona menos experimentada.

Cameron logró reaccionar por momentos, incluso sacando a Kross del cuadrilátero antes de intentar un ataque aéreo. Sin embargo, Bayne la interceptó en el esquinero, frenando el intento ofensivo.

Poco después, Willow recibió el relevo e intentó cambiar el rumbo del combate enfrentándose a ambas rivales. Divine Dominion recuperó rápidamente el control y comenzó a castigar a la campeona lesionada.

Nightingale intentó sorprender al revertir una crucifix bomb con un backslide que casi le da la victoria, pero la intervención de Bayne evitó el resultado.

► Momentos clave

La ofensiva final de las retadoras llegó cuando Bayne irrumpió en el ring para ejecutar una maniobra combinada junto a su compañera conecttando un doble chockslam dejando fuera del combate a Nightingale para llevarse el encuentro.

► ¿Qué pasará ahora?

Inica un nuevo reinado con dos luchadoras poderosas, por lo que ahora quien quiera quitarles el cetro tendrá una misión bastante complicada.