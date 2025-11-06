Megan Bayne vence a Mina Shirakawa y da el primer golpe rumbo a Blood and Guts

En el primer enfrentamiento de la serie para definir la ventaja en el combate Blood and Guts del próximo 12 de noviembre, Megan Bayne superó a Mina Shirakawa tras una batalla que temrinó hecha un caos.

Desde el inicio, Mina intentó imponer su ritmo, castigando a Bayne con ataques aéreos y manteniéndola fuera del ring. Sin embargo, la poderosa luchadora respondió con su fuerza característica, conectando un Fallaway Slam desde la segunda cuerda, un Suplex y una serie de potentes golpes.

►  Momentos claves

El punto de quiebre fue la aparición de Marina Shafir, quien atacó a Toni Storm que estaba en la mesa de comentaristas y generó la distracción que aprovechó Megan Bayne. Tras el triunfo, Bayne y Shafir atacaron a Mina Shirakawa, provocando que Storm entrara con una silla para defenderla.

El caos escaló cuando Julia Hart, Skye Blue y Thekla aparecieron junto a sus aliadas de Triangle of Madness. Jamie Hayter, Harley Cameron y Willow Nightingale corrieron al ring para equilibrar la situación, mientras Mercedes Moné dudaba en intervenir, siendo atacada por Kris Statlander en la rampa.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, el equipo compuesto por Megan Bayne, Mercedes Moné, Marina Shafir y el Triangle of Madness toma la delantera en la serie rumbo a Blood and Guts. Los siguientes combates —Jamie Hayter vs. Skye Blue y Harley Cameron vs. Thekla— se realizarán el 8 de noviembre y definirán si mantienen o pierden esa ventaja.

 

