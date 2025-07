Megan Bayne consigue el segundo puesto para el Gauntlet Match en All In

Megan Bayne, Thekla, Queen Aminata y Tay Melo se enfrentaron en una lucha de cuatro esquinas con el objetivo de convertirse en la número dos del Gauntlet Match en All In, enfrentando a Kris Statlander. Cabe recordar que en esa posición el combate puede terminar sin que otras participantes interfieran, aunque aún podrían ingresar más luchadoras al encuentro.

El combate arrancó con acción desbordante dentro y fuera del ring. Queen Aminata esquivó a Thekla, haciéndola estrellarse con una silla, mientras Megan Bayne dominaba físicamente a sus rivales. A pesar de ataques combinados de Tay y Queen, Bayne resistió los embates y retomó el control.

Megan Bayne will be the number two entrant in the Women’s Casino Gauntlet!

Kris Statlander and Megan Bayne will start the match.#AEWDynamite pic.twitter.com/355U0ObZ9t

— Fightful Wrestling (@Fightful) July 10, 2025