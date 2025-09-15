Fueron noticia la semana pasada ciertas declaraciones de Moose. En ellas, el veterano gladiador dejaba entrever que TNA no permite a sus talentos bajo contrato competir para MLP por la alianza de colaboración que esta promotora mantiene con AEW. Posteriormente, un ejecutivo de Anthem quiso desmentirlo, pero los carteles de MLP durante 2025 evidencian tal realidad.

Sea como fuere, el pasado sábado, AEW y TNA coincidieron sobre un mismo show, Rumble On The River, producido por GCW. Megan Bayne, Billie Starkz y el actual Campeón de la División X, Leon Slater, fueron parte.

Bayne hizo equipo con Joey Janela y Marcus Mathers, midiéndose a Gringo Loco y Bang & Matthews (Davey Bang y August Matthews). Starkz estelarizó el show, primero con un duelo contra Matt Tremont por el Campeonato Ultraviolento GCW y luego formando dupla con este para ir contra The Cogar Brothers (Atticus y Otis Cogar); cuando de inicio, iba a buscar el Campeonato Mundial GCW que ostenta Effy, pero el monarca fue baja por lesión. Mientras, Slater se unió a Man Like DeReiss y ambos enfrentaron a Alec Price y Jordan Oliver.

Seguidamente, todo lo que dio de sí GCW Rumble On The River, celebrado desde el White River State Park de Indianápolis (Indiana, EEUU).

Dave Prazak, comentarista del show, anunció que EFFY no podría competir por lesión.

SCRAMBLE: Rachel Armstrong derrotó a Ron Bass Jr., Shane Mercer, Jeffrey John, Dex Royal, Brayden Toon, y Jamie Lynn Senegal .

. KJ Orso derrotó a Gary Jay .

. Alec Price y Jordan Oliver derrotaron a Boisterous Behaviour (Leon Slater y Man Like DeReiss) .

. Cole Radrick salió al ring para dar cuenta de su lesión, cuando Matt Cardona hizo acto de presencia, burlándose de él. Nate Webb confrontó al ex-WWE y se decretó duelo.

Nate Webb derrotó a Matt Cardona .

. FALLS COUNT ANYWHERE: The Bev derrotó a Dr. Redacted .

. Joey Janela, Megan Bayne y Marcus Mathers derrotaron a Gringo Loco y Bang & Matthews (Davey Bang y August Matthews) .

. LUCHA A TRES BANDAS: 1 Called Manders derrotó a Calvin Tankman y Mance Warner .

CAMPEONATO ULTRAVIOLENTO GCW: Matt Tremont (c) vs. Billie Starkz acabó sin resultado por la interferencia de los Cogar Brothers (Atticus y Otis Cogar).

. Se decretó lucha de duplas. Matt Tremont y Billie Starkz derrotaron a The Cogar Brothers (Atticus y Otis Cogar).