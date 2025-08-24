Megan Bayne aprovecha errores para llevarse la vicitoria en Zero Hour

Megan Bayne, Julia Hart, Skye Blue y Thekla se enfrentaron a Willow Nightingale, Kris Statlander, Harley Cameron y Queen Aminata en un duelo lleno de acción y tensión entre las participantes.

La contienda inició con las “consentidas” dominando los primeros minutos, pero la entrada de Megan Bayne cambió completamente la dinámica. Con el respaldo del Triangle of Madness y la presencia de Penelope Ford en su esquina, Bayne mostró su poderío sobre el ring, castigando con fuerza a sus rivales, especialmente a Kris Statlander, quien logró relevar con Harley Cameron, ejecutando impactantes tijeras sobre Thekla.

El combate continuó con intercambios dramáticos: Bayne atrapó a Cameron para azotarla con un Fallaway Slam, mientras Queen Aminata evitaba un posible Tombstone. Willow Nightingale ingresó con fuerza, desatando una ofensiva que hizo vibrar a los fans, y Thekla se lanzó en plancha suicida sobre Statlander y Aminata. Cameron estuvo cerca de sorprender a Bayne con un DDT giratorio, pero la acción continuó fuera del ring, donde Willow arrolló a Skye Blue y Thekla.

El final llegó de manera sorpresiva: Statlander, sin querer, empujó a Nightingale, lo que permitió a Megan Bayne capitalizar y poner fin al combate con un devastador Liger Bomb sobre Harley Cameron. La victoria consolidó a Bayne como la gran protagonista de la noche y dejó a la afición pidiendo más.