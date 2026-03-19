Megan Bayne, anunciada para hacer su debut en EVE

AZM y Safire Reed se alzaron como las «show stealers» del reciente Wrestle Queendom VIII, en una hazaña sumamente meritoria considerando el gran cartel armado por EVE. Sin embargo, Reed recordará la cita con un regusto agridulce, pues fue derrotada por AZM. Así que la británica quiso proponer a EVE que le concediera otra rival de altura para su siguiente evento, Bruised, Battered & Hungover. Dicho y hecho.

En lo que supone su primer compromiso con la promotora, Megan Bayne luchará contra Reed, cuando la estadounidense viene de coronarse Campeona Mundial de Parejas AEW junto a Lena Kross, como vimos durante Revolution 2026. Ayer, también acompañada de Kross, Bayne se midió a Vipress y Alex Gracia tras la celebración de Dynamite, combate que se emitirá el domingo en la programada edición dominical de Collision vía TNT.

Aunque EVE promocione el encuentro como el mayor reto hasta ahora para Reed, tal valoración resulta un tanto cuestionable. Bajo los focos de EVE, Reed ya sabe lo que es, por ejemplo, batirse el cobre con Aja Kong, Mercedes Martinez o Miyu Yamashita. Fuera de los focos de EVE, enfrentó a Mercedes Moné en RevPro el pasado verano, entre otras implicaciones de primer nivel que esta joven gladiadora ya ha conjuntado a sus 22 años.

► Bruised, Battered & Hungover: cartel provisional

Y de nuevo, AEW marcará la celebración de un show de EVE, porque no sólo Megan Bayne representará a la casa Élite. También Billie Starkz, en duelo contra Anita Vaughan. Seguidamente, todo lo anunciado hasta ahora para EVE 147: Bruised, Battered & Hungover, que tendrá lugar el 10 de abril desde el Big Penny Social de Londres (Inglaterra).

Megan Bayne vs. Safire Reed

Anita Vaughan vs. Billie Starkz

🚨MATCH ANNOUNCEMENT🚨

Friday April 10 – Walthamstow, London



Safire Reed asked for her biggest challenge…

Safire Reed got The Megasus!@MeganBayne vs @SafireReedHA



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