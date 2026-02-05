MegaBad consigue una lucha por el Campeonato Femenil de Parejas

Las campeonas Harley Cameron y Willow Nightingale pusieron a prueba su dominio en la división al enfrentar a Megan Bayne y Penelope Ford en un combate eliminatorio por el Campeonato de Parejas Femenil AEW, pero las cosas no salieron como esperaban.

MegaBad tomó el control rápidamente, derribando a Cameron antes de centrar su castigo sobre Nightingale. Aunque Willow logró reaccionar y combinó fuerzas con Harley para frenar a Ford, el relevo de Bayne cambió el ritmo del encuentro. La potencia de Megan se hizo notar cuando, tras una distracción desde el exterior, llevó a la campeona a la lona con unas tijeras y la lanzó entre las cuerdas antes del corte comercial.

Cameron entró con energía, conectando un sling blade y un suplex que rozó la cuenta definitiva. Sin embargo, el combate se volvió caótico: un superplex sobre Bayne, seguido de un doble blockbuster de Ford, dejó a las cuatro tendidas.

► Momentos claves

Con el relevo nuevamente en juego, Willow aplicó un spinebuster que no fue suficiente. Finalmente, MegaBad ejecutó un Dispositivo del Juicio Final sobre Cameron para asegurar la cuenta de tres y firmar una victoria de alto impacto.

► ¿Qué pasará ahora?

La derrota en un combate eliminatorio coloca a las Babes Of Wrath en una posición vulnerable, pues MegaBad ha demostrado que pueden quitarle el título en Grand Slam, donde se enfrentaran en un duelo por el cetro.