Mecha Wolf: «El elenco de AAA está mostrando de qué está hecho»

La primera vez que Mecha Wolf luchó en México fue en 2011, de la mano de la empresa IWL. Desde entonces, el puertorriqueño mostraba un gran talento y una fina técnica que había aprendido en su natal Puerto Rico.

El hoy estrella de AAA, concedió una entrevista a Ernesto Ocampo en nuestro canal de YouTube, donde reveló, además, que se desempeña como agente/productor en la empresa recién adquirida por WWE. Contó también que por tres años tuvo contrato con WWE, tiempo en el que aprendió más a fondo su nuevo oficio.

► Mecha Wolf en WWE

«Yo estuve en WWE tres años. Cuando sabían que eras alguien que podía irse a la competencia, pues te firmaban y cada tres meses te daban un contrato. Era un contrato donde te amarraban, porque solamente podías hacer apariciones televisadas con WWE.

«Siento que fue una experiencia grata porque aprendí mucho. Y en ese momento, cuando yo estaba ahí, no estaba listo para lo que ahora estoy listo, entonces lo veo como algo positivo, porque yo siempre digo, se gana, se pierde, pero se aprende.

«Al final del día, creo que eso es lo que me ayudó: Estar ahí y que no me dieran todo de una vez y aunque tuvo un final muy triste —porque me lastimé la rodilla en mi última lucha televisada—tuve una oportunidad de aprender cómo las cosas funcionan.

«Entonces fue un aprendizaje. Y es bien curioso, porque uno estaba ahí tanto tiempo y a veces la gente ni se daba cuenta, porque luchabas por un minuto, por dos minutos o a veces ni luchabas. Definitivamente fue una experiencia muy grata, porque aprendí demasiado. Es conocimiento que no se puede comprar».

► Su trabajo como productor en AAA

— Llevas año y medio como productor de AAA. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia.

«Pues fue gracias a Konnan, que tuvo la confianza en mí. (…) Durante este último año y medio que he estado fijo haciendo este trabajo, he tenido muchos momentos especiales. Me tocaron luchas de Vampiro, producir su última lucha en Ciudad Juárez, me han tocado luchas del Rey de Reyes.

«Pero es un trabajo muy fuerte porque tienes tu trabajo como luchador y debes enfocarte en eso, pero también está tu trabajo como agente, productor, y saber que puede lograr que una lucha pase de ser una lucha normal, como la planean los luchadores, a algo espectacular. Entonces eso es lo que estamos buscando, darle un mejor producto a la gente, un mejor producto de tele.

«Gracias a Konnan, a Dorian y a las personas que han confiado en mí para tener esta posición. Me siento muy bien, porque es algo que que siempre había querido hacer. Siempre me ha gustado la producción. Me encanta luchar y tener campeonatos y tener esa gloria; ¿a quién no le gustaría? Pero también me encanta la parte de backstage de cómo se crea el pastel».

— ¿Ya conocías a Jeremy Borash?

«Lo conocía de cuando yo iba a los shows de TNA Impact y también vino él aquí a México con The Crash y grabó una lucha entre Flip Gordon y Rico contra Sammy Guevara y yo, aquí en la auditorio de Tijuana, y trajo unas cámaras 4K que eran increíbles. Jeremy es muy buena persona, muy buena persona.

—¿Qué te ha dicho? ¿Hay optimismo para todo lo que viene?

«Pues de hecho no tuvimos chance de platicar mucho, fue como más como de catching up, nada de trabajo, porque te digo, no estuvo él mucho tiempo en el área de backstage. Él más bien estaba observando todo lo que pasaba, andaba al pendiente de muchas cosas.

—¿En general hay optimismo por parte del elenco?

«Sí, definitivamente tienen como esa spark, como que esa motivación extra, y se les nota a todos. Hasta los de catering le están echando más ganas. Es como dicen, ‘the pressure is on’, ¿no? Cuando la presión está encima de uno es cuando más tienes que echarle ganas. Y creo que todos mostraron de lo que están hechos. Y yo creo todo eso se va a ir viendo en el futuro. Mientras van siguiendo las funciones, se van a ver muchos cambios, y al final del día el que sale beneficiado es el fan de la lucha libre, porque a las dos empresas grandes de México les está yendo muy bien.

«Todos somos fans de la lucha y no creo que uno tenga que dejar que una empresa te divida o que haya tribalismo. Yo creo que hay lucha libre para todos, de todos tipos, de todos colores. Si no te gusta algo, puedes buscar lucha de otro lado. Eso beneficia al fan, y obviamente a las empresas y a los luchadores. Ahora mismo estamos un momento muy bonito en la lucha libre mexicana y hay que disfrutarlo».