El actual Campeón Mundial AEW, Jon Moxley, está preocupado porque en la propia casa Élite no se estén dando cuenta del potencial que tienen.

Camino a su defensa titular contra Swerve Strickland en el evento de pago por visión Dynasty, «The Death Rider» se expresa así en Knockturnal:

«Fácilmente podría esconderme en el vestuario o volver al hotel y desaparecer. No tengo que estar aquí, ¿verdad? Así que… haz tu jugada, hermano, te estoy dando la oportunidad. Lo que de verdad me quita el sueño es pensar en los chicos y chicas de All Elite Wrestling que, con el paso de los años, simplemente no se dan cuenta del potencial que tienen.

Eso es lo que me j*de la cabeza por las noches. Muchas veces, los promotores, o quien sea, en cualquier trabajo, no lo ven. Pero muchas veces, justamente eso es lo que te motiva a salir ahí y convertirte en el mejor en lo que haces. Pero primero tienes que verlo tú. Tienes que ver todo lo que llevas dentro y todo lo que eres capaz de hacer.

Siento que mucha gente hoy en día está esperando a que los demás les digan quiénes son y qué pueden hacer, y pasan mucho tiempo leyendo mi*rda que otros escriben en su teléfono, sacando fotos falsas y mirando fotos que tampoco son reales.

La p*ta realidad se está torciendo, deformando, y siendo una organización tan joven, eso es lo que más me preocupa: que haya gente que se nos escape entre los dedos. Es una mi*rda. No todos van a lograrlo, ¿verdad? Pero todos hacemos lo posible por reducir eso y generar la mayor cantidad de oportunidades para que haya éxito para todos.»