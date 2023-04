McMann quiere pelea por título peso pluma de Cyborg

La ex retadora al título de UFC Sara McMann tiene sus ojos puestos en la campeona de peso pluma de Bellator, Cris Cyborg, pero no esperará su regreso.

En Bellator 294, McMann (14-6 MMA, 1-0 BMMA) tuvo un debut promocional exitoso en una victoria de peso pluma sobre la ex retadora al título Arlene Blencowe. Fue una exhibición dominante que obtuvo un par de puntajes de 10-8 de los jueces oficiales junto a la jaula, mientras McMann logró una decisión unánime . Era la primera vez en su carrera profesional que competía en las 145 libras y McMann se desempeñó fenomenal.

“Puedo decir que no deshidratarme marcó absolutamente la diferencia. No en mi forma de pensar, porque en el tercer asalto de cada pelea, digo, ‘Tenemos que irnos’. Pero cuando estés hidratado, le diré a mi cuerpo: ‘Tenemos que irnos’, y luego simplemente se fue. Entonces, esa es una gran diferencia, y para mí, tal vez debería haber tomado esta decisión antes, no lo sé“.

“Siempre me sentí bien con 135 (libras), pero ahora que estoy en ‘145, sé que soy lo suficientemente fuerte para manejar la diferencia de peso. Me quedo donde me siento mejor. Probablemente peso 146 en este momento”.

Ahora que llegó a Bellator e hizo una declaración en su debut, McMann está lista para lograr sus aspiraciones de campeonato. La actual campeona de la división es Cyborg (26-2 MMA, 5-0 BMMA), pero no ha defendido su título desde que derrotó a Blencowe hace un año.

A McMann le encantaría desafiar a quien considera una de las “3 o 5 mejores” luchadoras femeninas de todos los tiempos, pero el tiempo no está de su lado y no se quedará sentada por mucho tiempo esperando que el duelo de sus sueños se concrete.

“Creo que sería genial vencer a Cyborg para ser la campeona de Bellator. Cuando llegué a esta división, eso es en lo que puse mi corazón. Eso, para mí, es un logro tan digno, ¿sabes? Tengo un respeto total por ella, y todavía quiero vencerla. Pero si ella está tomando decisiones diferentes en cuanto a lo financiero o en qué dirección, no puedo sentarme y esperar.

“No tengo 22, tengo 42. Voy a pelear con quien me pongan enfrente, y la división no debe esperarla eternamente. Ella es una campeona dominante, pero deberían tener un cinturón real después de un cierto período de tiempo, y luego ella debería regresar y ganar el cinturón. Para mí, pienso en ello como, ‘Pelearé con ella antes, o pelearé con ella más tarde’”.