McMann confía en que Cyborg volverá a Bellator

Una de las principales razones por las que Sara McMann abandonó el UFC y pasó a Bellator fue por un posible enfrentamiento con la campeona.

Cris Cyborg actualmente domina la división de peso pluma femenil de Bellator y ha sido dominante desde que llegó a la promoción poco después de una derrota ante la campeona de dos divisiones de UFC, Amanda Nunes.

A pesar de que la victoria de Nunes sobre Cyborg la llevó a la cima de prácticamente todas las listas de las mejores peleadoras de todos los tiempos, muchas personas todavía tienen la vista puesta en Cyborg, incluida McMann.

En el UFC, McMann peleó en el peso gallo, incluida una oportunidad por el título contra la ex campeona Ronda Rousey. Pero Bellator no tiene una división femenina de 135 libras, lo que significa que McMann tiene un corte de peso más fácil y un objetivo en la espalda de Cyborg.

“Hubo otras ofertas, pero significa algo para mí ser campeona mundial. Creo que en 135, UFC tiene la división principal. Y creo que en 145, Bellator tiene las mejores peleadoras, la lista más completa, y tienen a Cyborg. Entonces, si quiero ser campeón mundial, sentí que ese era mi camino. Si (Bellator) tuviera una división 135 y tuvieran buenas chicas allí, obviamente me hubiera gustado eso. Pero no estoy triste por no bajar de peso”.

Lo complicado de Cyborg como campeona de las 145 libras de Bellator en este momento es que es agente libre. El presidente de Bellator, Scott Coker, le dijo a MMA Junkie que la promoción tiene derechos sobre ella hasta agosto, y no es una garantía de que volverá con Bellator, pero espera que así sea.

McMann cree que no será un problema que ella haya venido aquí para luchar contra Cyborg, y Cyborg podría desaparecer antes de que McMann pueda tener una oportunidad.

“Creo que volverá a Bellator. Incluso si tal vez haga algo con el boxeo o el kickboxing, ha hecho peleas de muay thai… no lo sé. En mi mente, la imagino aquí atrás”.

Pero antes de que McMann pueda pensar en una oportunidad por el título, tendrá que pasar por al menos un oponente. Su debut promocional llegará en Bellator 294 en Honolulu el próximo mes. McMann (13-6 MMA, 0-0 BMMA) se enfrentará a Arlene Blencowe (15-9 MMA, 8-5 BMMA), quien viene de una derrota por decisión ante Cyborg en una pelea por el título. Fue la segunda derrota de Blencowe ante el campeón.

McMann, de 42 años, dijo que el desafío que traerá Blencowe, de 39 años, es del tipo que la tendrá en la contienda inmediata por el título.

“Todo está bien, es lo que quería. Una de mis solicitudes para Bellator fue que me pusieran en el camino que estaba pidiendo en el UFC. Estaban justo a bordo para hacer eso. … (Una victoria sobre Blencowe) me pone inmediatamente en la mezcla, y eso es lo que he querido desde hace años. Ha pasado mucho tiempo.”

Bellator 294 se llevará a cabo el 21 de abril en el Centro Neal S. Blaisdell en Honolulu. Será el primero de dos eventos consecutivos de Bellator en la capital del estado de Hawái.