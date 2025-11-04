El actual director de contenido de la WWE Triple H habla de todo: legado, UFC, TKO, proceso creativo, Vince y Stephanie McMahon, Donald Trump, The Rock y más.

► En palabras de Triple H

¿Qué se necesita para ser un luchador profesional exitoso?

“Es difícil. Una de mis tareas ahora es encontrar la próxima generación de estrellas. Tenemos un programa fuerte a través de los deportes universitarios, acuerdos NIL y otros caminos para encontrar talento. Pero la clave es la carisma y la habilidad innata de conectar con la gente. WWE es una combinación de todo: atletismo, espectáculo, carisma, habilidades mediáticas. Cuando alguien deja WWE, si ha tenido éxito aquí, está preparado para hacer casi cualquier cosa en la vida. A veces no es sólo lo que sabes, sino el carisma para lograr que la gente te escuche.”

Donald Trump, The Rock y la relación entre carisma, lucha y política

“Si miras la historia, en cada elección presidencial gana la persona más carismática del escenario. La gente elige a quien les gusta, quien conecta con ellos. Donald Trump funcionó muy bien en WWE porque no tenía problema en ser él mismo, en quedar en ridículo si hacía falta. Era auténtico, carismático y más grande que la vida. The Rock es igual. Esa conexión con la gente es lo que mueve el mundo.”

Embed from Getty Images

Héroes, villanos y los tonos grises en la lucha moderna

“Hoy casi no existen los totalmente buenos o totalmente malos. La gente se volvió más consciente de cómo funciona el mundo: nadie es perfecto. Siempre digo: mientras el villano crea de verdad que lo que hace está bien —aunque el 90% del mundo piense que está equivocado— eso hace al mejor heel. No se trata del villano de caricatura que se riza el bigote y ata a alguien a las vías; debe sentirse real. No creo que WWE lidere a la sociedad, pero sí la refleja.”

La diferencia entre WWE y UFC/MMA

“Son totalmente lo opuesto. MMA es competencia pura. En WWE contamos historias. No escribimos los shows pensando en ‘esta será una gran lucha’, sino en los protagonistas, antagonistas y la historia que conecta con la gente. Sí, hay una sala de guionistas. Tenemos un gran equipo. Planificamos como el universo Marvel: historias a largo plazo, hacia eventos como WrestleMania.”

Embed from Getty Images

La fisicalidad y el impacto en el cuerpo

“Este negocio es físico. Tenemos un dicho: ‘No es ballet’. Y no lo digo contra el ballet —yo no podría hacerlo— pero nadie sale ileso. Hoy tenemos uno de los programas médicos más completos en el deporte: escaneos constantes, control de lesiones físicas y de cabeza. Antes no era así. Nuestro trabajo es hacer que parezca increíblemente físico… sin serlo completamente.”

El negocio, lo digital y las experiencias en vivo

“Todo lleva a la experiencia en vivo. Tenemos cerca de mil millones de seguidores en redes. Monetiza, sí, pero sobre todo impulsa todo lo demás. Raw ahora se transmite en EE.UU. por Netflix y globalmente también por Netflix. Pero lo esencial sigue siendo el evento en vivo. Si quieres convertir a alguien en fan, lo llevas a WrestleMania o a un show en estadio. Cuando estás con 30,000 o 80,000 personas gritando… es eléctrico. Nadie se va diciendo ‘meh’.”

Embed from Getty Images

La juventud, la actividad física y su visita a la Casa Blanca

“Tenemos que volver a enseñar a los jóvenes que hay disfrute en la actividad física. Para mí, todo empezó en el gimnasio. El gimnasio no te miente. O trabajas, o no. No hay espacios seguros ahí. Aprendes disciplina, constancia y que el esfuerzo tiene recompensa.”

El crecimiento global de WWE y su expansión mediática

“El crecimiento internacional ha sido enorme. Antes era: hacemos shows en EE.UU. y viajamos a otros países cada cierto tiempo. Ahora, los eventos premium en vivo (como WrestleMania, Royal Rumble, etc.) se hacen en distintas partes del mundo y cada mercado quiere uno. Raw ahora estará en Netflix, eso cambia el juego. Pasamos de ser un programa de cable de tres horas con cortes comerciales, a un contenido global y directo. Y para mí, lo más importante es: ¿cómo mantenemos nuestra autenticidad mientras crecemos?”

WrestleMania y los shows en grandes estadios

“Antes WrestleMania era sólo un show grande. Ahora es un festival de una semana: eventos en la ciudad, fanáticos de todo el mundo, miles de personas en conferencias, productos, encuentros. Llevamos 80,000 personas dos noches seguidas y aún así esto sigue creciendo. Me impresiona ver cómo algo que Vince creó se ha vuelto parte de la cultura global.”

El trabajo de Vince McMahon

“No puedes hablar de WWE sin hablar de Vince. Él lo creó todo desde la nada. ¿Perfecto? Nadie lo es. Pero su visión, su pasión, lo que dejó… cambió el entretenimiento para siempre. Su salida fue complicada, pero lo respeto como alguien que me lo dio todo a mí y a muchos más.”

Embed from Getty Images

Trabajar con su esposa Stephanie McMahon

“Para mucha gente sería una pesadilla trabajar con su esposa todos los días. Para mí no. Steph es brillante, apasionada, entiende este negocio como nadie. Claro que discutimos, pero somos un equipo. Tenemos reglas simples: en la oficina somos colegas; en casa somos familia. Si mezclas todo, fallas en ambos.”

Su salud y el momento en que casi muere

“Hace un par de años, de repente sentí que algo estaba mal. Me dijeron que mi corazón estaba funcionando al 30%. Si no iba al hospital, podía morir ese mismo día. Ahora tengo un desfibrilador implantado. Eso te cambia. Te das cuenta de lo que importa: tu esposa, tus hijos, tus amigos. No cuántos títulos ganaste ni cuántas arenas llenaste. Eso me hizo seguir, pero de otra forma.”

Embed from Getty Images

El impacto cultural de WWE

“La lucha es un lenguaje universal. Puedes no entender inglés, pero si ves a alguien siendo traicionado o luchando contra la adversidad, lo entiendes. Vamos a Arabia Saudita, Francia, Australia, México, India… y la emoción es la misma. WWE es una historia eterna: el héroe, el villano, la lucha, la redención.”

El proceso creativo en WWE (guion, historias, decisiones finales)

“Todos creen que se trata de escribir peleas, pero no. Es escribir personajes, emociones, conflictos. Contamos historias con acción física como lenguaje. Hay un equipo de guionistas, sí, pero también productores, exluchadores, creativos. Al final del día, alguien tiene que tomar la decisión final, y ahora ese soy yo. Tienes que escuchar todas las ideas, filtrar lo que sirve para la historia y tomar responsabilidad si funciona o no.”

Roman Reigns, Cody Rhodes y la narrativa larga

“El personaje de Roman Reigns ha sido una de las mejores historias largas que hemos contado. Funciona porque es real para él. No es solo un personaje; es su familia, su historia, su legado samoano. Cody Rhodes es otro ejemplo. Su historia no es inventada: es el hijo de Dusty Rhodes, un soñador que se fue, trabajó en todos lados para volver y ganar lo que su padre nunca pudo. Eso no lo puedes escribir mejor. Cuando la realidad y la ficción se mezclan, ahí es cuando la lucha es mágica.”

Endeavor, TKO y el futuro del negocio

“Tener a Endeavor y a TKO no ha cambiado lo que somos, sino cómo operamos. Antes era una empresa familiar. Ahora somos parte de una corporación pública gigante. Sigue habiendo pasión, pero también estructura, datos, estrategias globales. Lo clave es no perder el alma en el proceso. No puedes convertir WWE en algo demasiado limpio o corporativo. Tiene que seguir siendo impredecible, salvaje, emocional.”

Embed from Getty Images

La fusión con UFC

“Es gracioso, porque somos lo opuesto. UFC es deporte real. WWE es entretenimiento con guion. Pero tenemos mucho en común: fanáticos apasionados, atletas extremos, contenido en vivo. No vamos a mezclarlos en el ring —eso arruinaría ambas cosas—, pero podemos aprender uno del otro en producción, marketing, salud, rendimiento.”

Videojuegos, redes sociales y la nueva generación de fans

“Antes, un niño se hacía fan viendo WWE en TV. Hoy nos ven primero en TikTok, YouTube o en un videojuego. Tenemos más de mil millones de seguidores digitales. Eso no existía hace 10 años. Pero nada reemplaza el momento en vivo. Puedes ver clips todo el día, pero cuando escuchas a 80,000 personas gritando ‘¡Esto es increíble!’, ahí te conviertes en fan para siempre.”

Su legado personal y lo que quiere dejar

“No me importa si me recuerdan como campeón 14 veces o como parte de D-Generation X. Quiero que digan: ‘Gracias a él, el negocio está mejor que cuando lo recibió’. Mi trabajo ahora es dejar esto listo para los que vienen después. No para mí, no para mi ego. Para el futuro.”