McKenzie Mitchell: «Samantha Irvin es asombrosa»

WWE despidió a la entrevistadora de NXT McKenzie Mitchell en 2023 y desde entonces desapareció del radar de los fans pero vuelve para hablar del éxito de Samantha Irvin, quien de un tiempo a esta parte se ha establecido como una de las voces de la lucha libre profesional, recibiendo elogios de la leyenda del boxeo Michael Buffer.

► McKenzie Mitchell de Samantha Irvin

«Me encanta, de verdad. Cuando Samantha llegó, la ayudé a entrenar en algunas habilidades de entrevistas en el backstage porque cuando ella se unió a NXT, estuve en Florida con ella y Megan Morant. Estaba tratando de ayudarlas a aprender, les mostraba la entrevista estándar pero les animaba a hacerla suya. Les daba las herramientas, pero también la libertad para que se expresaran con su propia personalidad porque cuando es tu entrevista, es tu momento de brillar. A veces solo tienes la pregunta ‘¿Cuáles son tus pensamientos?’ ¿Cómo puedes mostrar tu personalidad en la televisión en solo cinco segundos?

«Me encanta ver a Samantha usando sus habilidades; ella es cantante en primer lugar, es música, y está aprovechando su voz para expandir quién es en la televisión. Creo que el mundo está viendo eso frente a sus ojos y se dan cuenta de que hay una razón por la que es música, por la que escribe música y canta. Al final del día, todos somos artistas y todos estamos interpretando un papel, es un programa de televisión. Así que, es realmente genial ver a Samantha haciendo lo suyo«, comenta McKenzie en MuscleManMalcolm.

En otro orden de cosas, en la misma entrevista, Mitchell habla de si tiene la intención de ser luchadora:

«Siempre me hacen esta pregunta y, sabes qué, siendo sincera, cuando estuve en los ensayos el otro día para The Last Match, realmente pensé, ‘¿Y si solo me lanzo al suelo?’ ¿Y si simplemente lo hago, entro al ring y luego lo publico en las redes sociales para ver qué opinan las personas? No lo sé, simplemente no creo que sea para mí. Creo que soy mejor hablando que luchando.»