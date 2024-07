McKenzie Mitchell imagina su regreso a WWE NXT

WWE despidió a la entrevistadora McKenzie Mitchell el 1 de diciembre de 2023 para sorpresa de todos, incluída ella misma, o su esposo, el comentarista NXT Vic Joseph. Nada se sabe de si podría volver pero durante su reciente aparición en el pódcast Two Man Power Trip of Wrestling estuvo imaginando esa posibilidad, pero no para volver a entrevistar a las Superestrellas tras bastidores sino para ser comentarista de la marca amarilla con su enamorado y el miembro del Salón de la Fama Booker T.

► ¿McKenzie Mitchell comentando en NXT?

“Es gracioso porque nunca hemos trabajado juntos en pantalla, nunca. Creo que eso es realmente interesante porque no sé cómo resultaría. No sé si sería realmente bueno o si diríamos: ‘Woah, la química no está ahí en cámara’. Obviamente, estamos casados. Hemos estado casados por dos años, pero tratamos de compartimentar nuestra vida un poco porque no queremos estar tan inmersos en la lucha profesional. En la medida de lo posible, intentamos desconectarnos. Así que no sé. Creo que sería realmente interesante descubrir y ver cómo funcionaría.

«Creo que ahora que estoy haciendo ‘The Last Match’, ¿no sería hilarante? Estoy realmente aprendiendo cómo trabajar en la mesa de comentarios con ‘The Last Match’. Soy el play-by-play, mantengo el tren en marcha. ¿Te imaginas una mesa de tres personas con Vic en el medio, yo siendo la babyface definitiva, y Booker en el otro lado, el heel definitivo? Creo que sería muy divertido solo intentarlo. Puede que nunca funcione, pero pienso que sería realmente divertido. Creo que no hay muchas mujeres que hagan comentarios. Renee Young marcó la pauta para todos y luego Beth Phoenix siguió sus pasos e hizo un trabajo increíble a su manera. Así que pienso, ¿quién sabe? Nunca digas nunca con eso«.

¿Te gustaría que McKenzie Mitchell regresara a WWE?