McKee explica por qué volvió a firmar con Bellator

El ex campeón de peso pluma de Bellator , AJ McKee, eligió la lealtad sobre la fama en lo que respecta a sus conversaciones con varias promociones en las últimas semanas.

McKee firmó un nuevo acuerdo de múltiples peleas para permanecer con Bellator en el futuro previsible a principios de esta semana. Estuvo en conversaciones con todos los jugadores principales, incluidos UFC y PFL , pero finalmente decidió quedarse en la promoción que lo ayudó a convertirse.

Según McKee, el trato es de seis peleas, lo que significa que probablemente estará con Bellator por otros dos años. Recientemente fue anunciado como parte del grupo del Gran Premio Mundial de Peso Ligero y se enfrentará a un oponente por determinar en el primer round.

El futuro sigue siendo brillante para McKee, quien recientemente obtuvo una victoria en el evento Bellator-Rizin contra Roberto de Souza. Antes de eso, ganó su debut en el peso ligero contra Spike Carlyle en octubre.

Algunos se sorprendieron por la noticia de que McKee decidió volver a firmar con Bellator, a pesar de que le quedaban dos peleas en su contrato. Al final de las negociaciones, decidió continuar con su mejor momento físico en la jaula de Bellator.

Durante una aparición reciente en The MMA Hour , McKee dio sus primeros pensamientos sobre volver a firmar con Bellator.

“Hay otro millón de dólares en juego. División de 155 libras, y me he estado mojando un poco los pies, y vinieron con una oferta que simplemente no pude rechazar… Creo que estratégicamente tiene sentido quedarse. Soy de cosecha propia en Bellator… No voy a ir a ningún lado a menos que tenga que hacerlo. ¿Cuál es el punto de? ¿Por la fama? La fama no paga las cuentas”.

Antes de volver a firmar con Bellator, McKee se burló de posibles enfrentamientos con jugadores como Alexander Volkanovski y Max Holloway en el UFC. Esas peleas aún podrían ocurrir después de la conclusión de este acuerdo, aunque es posible que se esté acabando el tiempo para que ambas partes estén en su mejor momento.

Las acciones de McKee subieron cuando ganó el Gran Premio Mundial de Peso Pluma de Bellator en 2021 sobre Patricio ‘Pitbull’ Freire. Luego perdió la revancha ante Freire el año pasado, pero la trilogía permanece firmemente sobre la mesa al entrar en 2023.

McKee, posiblemente uno de los nombres más importantes del deporte, optó por quedarse con Bellator y continuar construyendo su marca. Es una gran victoria para Bellator, ya que busca seguir el ritmo de UFC y otras promociones importantes.