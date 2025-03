Drew McIntyre: «Voy a humillar a Logan Paul»

Drew McIntyre aplaude el desempeño hasta la fecha de Logan Paul en la WWE avisando a la vez de que cuando se enfrenten va a demostrar que hay niveles.

Cabe mencionarse que ya compartieron el ring en cuatro ocasiones, incluyendo las Elimination Chamber de 2024 y 2025. Aunque nunca en un mano a mano.

«Lo ha hecho fenomenal. Hemos tenido a muchas personas tratando de hacer la transición a WWE desde todos los deportes y ámbitos del entretenimiento que puedas imaginar. No siempre funciona. Creo que Ronda [Rousey] hizo un gran trabajo. Kurt Angle, exmedallista olímpico de oro en lucha, es un miembro del Salón de la Fama.

Pero Logan, considerando que básicamente no había hecho nada antes de su primer combate, ha sido increíble. No se trata solo de los movimientos atléticos que puede hacer. Es un atleta fenomenal. Es todo lo que sucede entre movimientos en el ring. La parte más difícil de nuestro trabajo es descubrir quién eres, porque si no lo sabes, si no lo sientes y no es real para ti, no se traducirá para los fans, y eso es lo más importante. No se trata solo de los movimientos, sino de la emoción que puedes hacer sentir a la gente.

Él sabe exactamente quién es, y puedes verlo en sus ojos cuando entra. Eso es en lo que siempre me fijo, el ‘eye test’. ¿Pareces un ciervo atrapado en los faros o sabes exactamente quién eres? No titubees ni una sola vez, porque si lo haces, me perderás. Pero Logan sabe exactamente quién es. Entre movimientos, se toma su tiempo. Se cree su propio cuento, y eso lo llevará lejos. Aún es muy, muy joven.

Eventualmente tendremos un combate, y lo voy a hacer pedazos, y será humillado. Voy a soltarle frases mientras le doy una paliza, pero lo hará muy bien. Lo está haciendo muy bien», advierte McIntyre en Untapped.