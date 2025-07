Drew McIntyre habla: Fatu, CM Punk y el título WWE

Como suele decirse: cada vez que habla Drew McIntyre, sube el pan. En esta ocasión, lo hace de las oportunidades, de un acérrimo oponente y el título mundial en la WWE. En la misma entrevista con Sports Illustrated en la que explica que antes de retirarse quiere reunir nuevamente a 3MB.

Así que sí, yo di… de hecho, no di tan bueno como recibí. Di más de lo que recibí por mucho. Por eso gané todos los premios que se entregaron en 2024. Y ahora que he estado fuera cinco, seis semanas, me he tomado un tiempo para observar el panorama, he visto lo que ha estado pasando últimamente, y he vuelto con una nueva mentalidad. He vuelto para recuperar lo que es mío. Es hora de que Drew McIntyre sea Campeón de WWE otra vez. Obtener lo que merezco, lo que me he ganado. Y cuando me vaya, me habré ido. No me verán apareciendo en algún spin-off de WWE como: ‘por favor mírenme, por favor recuérdenme’. Me voy a asegurar de hacer todo lo que quiero hacer…”.