McGregor y su experiencia como actor: Fue duro

Tras haber logrado un inmenso éxito dentro del octágono, donde se convirtió en el primer campeón simultáneo de dos divisiones de la UFC, Conor McGregor ha aumentado sus acciones y su riqueza fuera de la jaula con numerosos negocios y empresas.

En una edición especial del programa The MMA Hour con Ariel Helwani, McGregor habló de su regreso a la competición de artes marciales mixtas y también reflexionó sobre sus experiencias fuera de la jaula durante su larga ausencia por lesión.

“Fue duro, Ariel, fue muy duro. Días muy largos”, dijo McGregor. “Lo que en realidad hizo por mí, de lo que estoy contento, es que me hizo sentir que todo lo demás era fácil. Ahora mismo, lo que estoy haciendo; estoy haciendo un montón de trabajo, dando vueltas. El Ultimate Fighter, hay un montón de trabajo. Incluso el campamento, campo de entrenamiento y todo lo demás. Todo eso palidece en comparación con el trabajo que se necesita para hacer una película.

“Eso me llevó de vuelta, para ser honesto con usted. No me imaginaba la cantidad de trabajo que supondría. Es activo. Hay escenas de lucha completas, y yo hago las acrobacias, salto por los aires, tiro a los tíos por encima de las barras y rompo botellas de cristal”, continuó McGregor. “Fue una locura, y luego estás haciendo esto durante 15, 16 horas al día. Luego te vas a casa y es como, vale te levantas en cuatro horas… Fue duro. ¿Estoy ansioso por volver y hacerlo? No necesariamente. Estoy deseando volver y luchar“.

Tras finalizar el rodaje de Road House, McGregor ha vuelto a una industria a la que está más acostumbrado. Además de entrenar la edición de este año de The Ultimate Fighter junto al ex campeón de Bellator Michael Chandler, se espera que ambos se enfrenten dentro del octágono a finales de este año.