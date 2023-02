McGregor y Chandler serán entrenadores TUF 31

The Lord of Darkness

Los rumores han estado circulando durante algunas semanas, pero ahora se ha confirmado que Conor McGregor y Michael Chandler entrenarán a The Ultimate Fighter entre sí.

Los fanáticos tenían curiosidad por ver cuál será el próximo movimiento de McGregor después de sufrir una brutal fractura en la pierna en su tercera pelea con Dustin Poirier y aparentemente retirarse del grupo de pruebas de drogas de la USADA. Naturalmente, con el irlandés revelando que UFC se acercó a él para regresar a TUF para otro período de entrenamiento, los fanáticos comenzaron a masticar con entusiasmo.

Después de su revelación inicial, la gente se preguntaba a quién querría tener el UFC como entrenador contra Conor McGregor en The Ultimate Fighter, con Tony Ferguson y Michael Chandler como los aparentes principales candidatos. Ahora se tomó la decisión y el anuncio fue transmitido oficialmente por el propio Dana White .

Hablando en un comunicado de prensa , el presidente de UFC confirmó que McGregor estaba oficialmente listo para entrenar la temporada 31 del reality show de UFC, regresando 8 años después de su paso inicial como entrenador contra Urijah Faber. Se espera que el ex campeón de Bellator , Chandler, desempeñe el papel frente a él y será el entrenador de TUF por primera vez.

“Acabamos de confirmar los entrenadores para la temporada 31 de The Ultimate Fighter. Conor McGregor y Michael Chandler se enfrentarán cara a cara en The Ultimate Fighter: Team McGregor vs Team Chandler. Esta temporada se estrena el martes 30 de mayo y se extiende hasta el martes 15 de agosto en ESPN the network y ESPN+. Al final de la temporada, McGregor y Chandler pelearán en ESPN+ pay-per-view”.

Este todavía parece ser un anuncio masivo, incluso si fue uno que podría haberse visto venir, considerando los informes anteriores. Más concretamente, uno no puede afirmar que Conor McGregor está buscando un aterrizaje suave en su regreso a UFC, especialmente si se enfrentará a Michael Chandler cuando termine la próxima temporada de TUF.