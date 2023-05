McGregor: “UFC no protestó por aparición en BKFC 41”

Cuando Conor McGregor apareció de la nada en BKFC 41, muchos observadores experimentados de deportes de combate esperaban que recibiera una llamada telefónica tensa de la UFC. Después de todo, el líder de la industria no toma amablemente la co-promoción, y mucho menos prestar a su estrella más grande para una plataforma de la cual no se beneficia directamente.

Sin embargo, Conor McGregor es una figura muy influyente en el mundo de los deportes de combate, y su presencia en BKFC 41 generó mucha atención y publicidad para el evento. Aunque la UFC no se benefició directamente de la aparición de McGregor en el evento, es posible que hayan visto el valor en la publicidad y la atención que generó para el deporte en general.

Pero ese no fue el caso, dijo McGregor en una entrevista reciente con Ariel Helwani.

“No sé [si el UFC estaba enojado]. Nadie dijo nada. El UFC está donde está, pase lo que pase. No hay nada por encima del UFC, y no hay nada que alguna vez lo sea, y esa es la verdad. Así que estoy seguro de que no tuvieron ningún problema”.

En general, la aparición de McGregor en BKFC 41 fue un movimiento audaz y arriesgado, pero también demostró su capacidad para pensar fuera de la caja y buscar nuevas oportunidades para promocionarse a sí mismo y al deporte de los deportes de combate.

Si McGregor no estuviera bajo contrato, dijo que definitivamente aceptaría una pelea a puño limpio.

“Yo lo haría. Sí, lo haría, y estaría feliz de hacerlo. Es difícil tener una pelea aburrida, y en realidad es casi imposible que ocurra una pelea aburrida, y te diré por qué: ninguna otra disciplina o deporte puede decir que hay un cero por ciento de posibilidades de tener una pelea aburrida.

“El boxeo puede ser un snoozefest, MMA puede ser un snoozefest: no hay posibilidad de una pelea aburrida con los puños desnudos porque incluso si es solo una pelea de jab de ida y vuelta, incluso un jab divide la piel. Entonces, la piel dividida causa pánico en el ring, y la multitud se levanta, y no hay posibilidad de una pelea aburrida. Así que es interesante. Me animaría, seguro. ¿Por qué no?”