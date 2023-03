McGregor quiere seguir en UFC: “Es la compañía que amo”

El ex campeón de peso de duelo de UFC, Conor McGregor, ha revelado que solo le quedan dos peleas en su contrato actual con la organización liderada por Dana White , afirmando que le gustaría permanecer bajo el estandarte de la promoción en el futuro previsible.

McGregor, un ex campeón indiscutible de peso ligero y peso pluma, encabezó UFC 264 más recientemente en julio de 2021, sufriendo una derrota por nocaut técnico en el primer asalto ante Dustin Poirier, luego de fracturarse la tibia y el peroné izquierdos.

Al finalizar la filmación en Las Vegas, Nevada, a principios de este mes, McGregor aparecerá en The Ultimate Fighter 31 en calidad de entrenador contra el actual retador de peso ligero clasificado # 5, Michael Chandler.

Se espera que reserve su regreso al Octágono a finales de este año, McGregor, quien aún no ha regresado al grupo de pruebas de la USADA y tampoco ha dado negativo en dos pruebas de drogas , ha sido propuesto para una pelea en septiembre con el mencionado Chandler, en el límite de peso welter. de 170 libras.

Sin una victoria desde enero de 2020, la victoria más reciente de McGregor también llegó en el límite de peso welter: detuvo al futuro miembro del Salón de la Fama de UFC, Donald Cerrone , con una patada alta de 40 segundos y la victoria por nocaut técnico.

Presentado en The MMA Hour con Ariel Helwani a principios de esta semana, McGregor reveló que solo le quedan dos peleas en su contrato actual de UFC, sin embargo, no tenía intenciones de cancelar su acuerdo y, posteriormente, probar la agencia libre.

“Para mí, el UFC es el pináculo. Es la compañía que amo, es la compañía en la que deseo estar el resto de mi carrera. Entonces, me quedan dos peleas en mi contrato y espero que podamos continuar. Entonces, quiero estar en UFC, ese es mi catálogo, está en UFC. Mis momentos destacados están en el UFC “.

“Veamos qué pasa. Espero que ellos [el UFC] también sientan lo mismo. Me encanta la compañía, mucho. Es la empresa que cambió mi vida. Me ha dado mucho y me ha ayudado en muchas situaciones de mi vida. El UFC es mi compañía”.