McGregor interesado en pelear en BKFC cuando se agente libre

Conor McGregor , miembro del grupo propietario de BKFC, cree que la promoción cortejará a más agentes libres en el futuro, incluido potencialmente él mismo.

En una conferencia de prensa de BKFC España celebrada el miércoles en Marbella que él mismo presentó, McGregor expresó su interés en un posible salto a BKFC tras el final de su contrato con UFC, al que le quedan dos peleas.

“En mi caso, todavía me quedan dos peleas por hacer en Ultimate Fighting Championship. Pero seguro que tenemos tres pesos ligeros en el podio y tengo la vista puesta en todo esto. No estoy aquí solo como propietario. Soy un jugador-manager, pronto me daré el título”.

Tanto McGregor como el presidente de BKFC, David Feldman, enfatizaron durante el evento de prensa que su objetivo es atraer a los mejores agentes libres. Feldman dijo que la promoción está negociando actualmente con Yoel Romero e insinuó que ya se ha contratado a otro agente libre sin identificar y que el anuncio está pendiente. McGregor, que pronto será agente libre, ve el atractivo.

“Ese soy yo. Estoy llegando al final de mi contrato. Me quedan dos peleas. Esta es una organización muy, muy emocionante. ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no intentar convertirse en campeón mundial de dos deportes en algo tan salvaje como una organización de peleas a puño limpio? También tenemos el dinero. Tenemos la pasta. Aquí también hay grandes pagos: grandes salarios, grandes espectáculos, grandes noticias y un codiciado título mundial en un juego salvaje y peligroso. Para cualquier verdadero luchador, eso es todo lo que quiere escuchar. Dinero, poder, respeto: Bare Knuckle Fighting Championship lo tiene todo”.

McGregor, de 36 años, no tiene ninguna pelea programada actualmente, ya que se recupera de una lesión en el dedo del pie que lo obligó a retirarse de UFC 303 en junio. Se espera que McGregor se enfrente a Michael Chandler cuando regrese, aunque todavía no se ha dado una fecha para la reprogramación.