Mayweather le tiró a McGregor por su retiro

Mayweather le tiró a McGregor después de anunciar su retiro.

En los últimos años, es la segunda vez que McGregor anuncia que se retira.

Dice estar cansado del juego.

Se desconoce si está cansado de pelear, ya que sus últimas tres peleas datan:

2016, al derrotar a Eddie Álvarez

2018, cuando fue vencido por Khabib Nurmagomedov,

2020, cuando derrotó a Donald Cerrone.

O tal vez su cansancio sea de las andanzas extra octágono, entre demandas de agresión y abuso.

El chiste es que ya no quiere pelear más, o eso dice por el momento.

La cosa es que nadie le cree e incluso ha sido blanco de burlas.

Aunque sus seguidores más leales le desean feliz retiro, hay quienes lo tachan de falso.

Entre ellos, Floyd Mayweather.

Mayweather le tiró a McGregor, preguntando si no era él quien dijo que lo vencería si peleaban una vez más.

Conor subió una foto a Instagram, de un pastel en el que se lee: feliz retiro, papi.

Y minutos después apareció Mayweather para decir:

Si no me equivoco, ¿no fuiste tú quien le dijo a Mike Tyson que me vencería si peleábamos otra vez?

¡Y ahora renuncias!

Creí que deseabas vencer al mejor.

Bueno, si deseas volver, aquí estaré esperándote para castigarte de nuevo.

Después de ese comentario hay alrededor de 200 mensajes en respuesta, ninguno de McGregor.

Nota al pie: tanto McGregor como Mayweather, utilizando un momento que no les corresponde para hacer que se trate de ellos.

Conor, quien anunció su retiro al finalizar UFC250.

Y Mayweather, quien no estaba invitado a la conversación, pero que igual intervino.