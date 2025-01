La súper estrella de Stardom, Mayu Iwatani, hizo un recuento de lo que realizó en 2024, año en que considera que hizo todo para mantenerse en planos estelares.

► Mayu Iwatani tuvo un año redondo

Uno de sus grandes logros fue mantener el Campeonato Femenino IWGP de NJPW durante más de un año. Superó los 1.000 combates en diciembre del año pasado y apareció en el combate por este título en el magno evento de NJPW el 4 de enero en el Tokyo Dome. Esta participación significó continuar cumpliendo un sueño ya que es la cuarta ocasión que lucha en dicho escenario. Además conquistó el Premio al Tema en los reconocimientos que otorga el diario Tokyo Sports.

Como parte de su celebración por catorce años como profesional, se estrenó su película autobiográfica «Runaway Wrestler».

Mayu Iwatani se manifestó al respecto:

El año pasado trabajé muy duro. Hubo película, participé como Jefe de Policía por un día y realizé el primer lanzamiento de un partido de béisbol profesional. Estaba muy ocupada y casi no tenía tiempo libre, pero me mantuve concentrada e intenté hacer cualquier actividad, incluso fuera de la lucha libre profesional, realmente hice lo mejor que pude en cada cosa planeada. El año pasado no pude luchar en el Tokyo Dome, ya que se empalmó con la función » Ittenyon Stardom Gate», de Stardom, que tuvo lugar en la misma fecha a unos metros de ahí. Fue una situación que realmente me frustró. Hasta entonces, aunque tenía este cinturón, no tenía una idea clara de dónde estaba ni en qué dirección quería ir. Pero a partir de ahí comencé a pensar que debería obtener ese reconocimiento en un combate, y el primero sería dentro de un evento de NJPW con la convicción de lucirme.

Después de defender con éxito contra Syuri, respondió a desafíos de Mina Shirakawa, Sareee, Tsukasa Fujimoto, Tony Storm y Momo Watanabe. Este año derrotó a AZM e hizo su novena defensa. Actualmente está batiendo el récord de mayor cantidad de defensas realizadas y está a sólo un paso de alcanzar defensas de dos dígitos.

Creo que AZM y yo tuvimos la mejor lucha en la lucha libre profesional femenina. Puede que todavía haya gente que solo haya visto lucha masculina, que nunca haya visto Stardom, que no esté interesada en la lucha femenina, etc. Pero creo que pudimos cambiar ese sentimiento con nuestro combate. En este momento solo pienso en el Campeonato Femenino IWGP, y no estoy apuntando al cinturón rojo ni a unificarlo con el Campeonato Femenino IWGP. En este momento ni siquiera estoy mirando otros cinturones. Ya sea Stardom o NJPW, seguiré exponiendo el título. Estoy bien con otras organizaciones, incluso en el extranjero. Mientras tenga el cinturón, puedo hacer que brille. Me he ganado esa confianza. Me he dado cuenta de que todavía había muchas cosas que quiero hacer como luchadora profesional y no he hecho todo lo que puedo. Por ello, me decepcionó no ganar el Premio de Luchadora del Año.

Sin embargo, Iwatani ganó el Premio al Tema. También fue nominada al premio Espíritu Combativo, pero no consiguió los votos necesarios. Pero resulta notorio el hecho de que una luchadora haya sido nominada a los tres premios de Espíritu Combativo, Mérito excepcional y Habilidad.

Me sentí muy feliz de haber sido la primera en tomar la delantera, y no cualquier otra persona de Stardom. Puede que esto sea una excusa para no ganar el gran premio, pero creo que al ser nominada para el premio Espíritu combativo sobrepasé los límites de la lucha profesional femenina. Sentí que había viajado a otra dimensión.