Mayu Iwatani aspira a ser MVP en 2026

Luego de conocerse la hazaña de Saya Kamitani al ganar el Premio MVP de 2025 de los Premios Tokyo Sports, otra luchadora emblemática se ha fijado el objetivo de hacer lo mismo.

► Mayu Iwatani quiere ser MVP en 2026

Se trata de la superestrella de Marigold y actual Campeona Superfly, Mayu Iwatani, quien se ha fijado un objetivo importante para 2026.

Mayu Iwatani fue una de las luchadoras que felicitó a su ex compañera en Stardom por conquistar el Premio al luchador más valioso de 2025 (MVP) y a Luchadora del Año, de los reconocimientos que otorga el prestigioso diario deportivo. Mayu Iwatani admitió sentir cierta frustración por no haber ganado un premio el año pasado.

Por tal motivo, Iwatani indicó que su objetivo será ganar el premio MVP en 2026. Señaló que Marigold recibirá un reconocimiento crucial cuando alguien de la empresa gane un premio. Además, la luchadora quiere liderar a Marigold en el nuevo año como Campeona Femenina GHC.

Mayu Iwatani manifestó:

Siento algo de frustración por no haberlo logrado el año pasado, pero creo que es realmente increíble que las mujeres ganen tanto el MVP como el Premio a luchadora del año por primera vez, así que quiero felicitarla. Sin duda, aspiro a ganarlo yo también el año que viene, pero creo que cuando alguien de Marigold gane un Premio de Lucha Libre Profesional, será un momento en el que podremos reafirmar el reconocimiento de Marigold. Ganaré el título femenino de GHC y guiaré a Marigold hacia adelante.

Mayu Iwatani habló más sobre el Campeonato Femenino GHC, título por el que retará a Takumi Iroha el 3 de enero en el magno evento de Marigold, «First Dream 2026». La luchadora quiere ser la primera luchadora en poseer los títulos IWGP y GHC, por lo que se encuentra sumamente motivada para esa lucha.

Cuando se creó, pensé que debía asegurarme de que IWGP no perdiera ante GHC. Tras mi transferencia a Marigold, mi interés creció aún más porque Takumi Iroha ostentaba el título. Quiero ganar este cinturón para convertirme en la primera luchadra en poseer los títulos femeninos IWGP y GHC.

De apoderarse del cetro GHC, sería una excelente forma de iniciar su postulación al Premio MVP. Sin embargo la empresa no será sencilla ya que Takumi Iroha es una recia luchadora que no tiene pensado perder el título, por lo que la lucha es de pronóstico reservado.