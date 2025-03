Mayra Bueno Silva terminó con el peso mosca

Mayra Bueno Silva siempre se imaginó sosteniendo el oro de la UFC en la división de peso mosca femenino, pero ahora ese sueño está muerto.

Tras comenzar su carrera en la UFC en las 125 libras, Silva (10-5-1 MMA, 5-5-1 UFC) ascendió a la categoría gallo femenina y tuvo una racha que la llevó a pelear por el título vacante con Raquel Pennington en enero de 2024, la cual perdió. Después de eso, volvió a ser derrotada y decidió que era hora de bajar de categoría.

Eso no le fue bien a la brasileña. Fue derrotada por Jasmine Jasudavicius en UFC Fight Night 250 en febrero. De repente, se encuentra en una racha de cuatro peleas sin ganar, y cree que la solución es comprometerse por completo con la categoría superior.

“La última vez que estuve en el octágono, creo que todos vieron que el peso mosca era difícil para mí. Peleé en peso mosca cuando empecé en la UFC, pero nunca antes había peleado en peso mosca. Sueño con pelear en peso mosca por el cinturón, pero no es para mí. «Regresaré a mi categoría de peso porque soy mejor en peso gallo. Ahora necesito concentrarme en peso gallo. En casa, soy más feliz (en peso gallo). Todos en mi vida son más felices. El peso mosca es difícil porque perdí mucho peso. Me siento más débil. Sueño con el peso mosca, pero no es para mí».

Con la mirada puesta en el futuro y en volver a la columna de victorias por primera vez desde febrero de 2023, Silva, de 33 años, está buscando una gran pelea.

Silva, No. 9 en el último ranking de peso gallo femenino ve a la ex retadora al título y No. 6 del ranking Irene Aldana (15-8 MMA, 8-6 UFC) como la oponente ideal, y sugirió el cronograma del evento anual Noche UFC que celebra el Día de la Independencia de México en septiembre.

“En septiembre, pedí pelear con Irene Aldana. Es una pelea muy divertida. Para mí, es muy peligrosa porque es una buena boxeadora, pero ahora está lesionada. Creo que la estoy esperando, porque si la UFC me da la oportunidad de pelear con ella, porque es un gran placer para mí, la espero. Creo que quizás en septiembre o noviembre”.