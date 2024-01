UFC 297 marcará un nuevo capítulo en la historia de la división de peso gallo femenino cuando Mayra Bueno Silva y Raquel Pennington luchen por el campeonato vacante dejado por Amanda Nunes.

Tras años de dominio en la categoría, Nunes se retiró de la competición en junio, dejando el cinturón sin dueño. Más de seis meses después, una nueva campeona será finalmente coronada cuando Silva (10-2-1 MMA, 5-2-1 UFC) se enfrente a Pennington (15-8 MMA, 12-5 UFC) en la pelea estelar del Scotiabank Arena.

Será apenas la segunda vez en la historia de la división, y la primera desde el combate de marzo de 2016 entre Miesha Tate y Holly Holm en UFC 196, que una pelea por el título de las 135 libras no contará con Nunes o Ronda Rousey. Ellas han sido las caras de esta división desde su introducción en la UFC hace más de una década, y ahora Silva está lista para tomar el relevo.

«Soy la campeona – soy la elegida», dijo Silva a MMA Junkie el lunes. «Esta división no es una gran división. La UFC no habla demasiado de la división de peso gallo. Hablan de Ronda o hablan de Amanda. No hablan de esta división. Esta división solía ser una gran división en la UFC. Ahora siento que puedo hacerlo».

Silva, número 4 en la última clasificación del peso gallo femenino de USA TODAY Sports MMA Junkie, sabe que tiene una difícil tarea por delante. La No. 2 Pennington tiene más peleas que nadie en la historia de la división, y tiene experiencia en peleas por el título en su currículum en la forma de una derrota en mayo de 2018 ante Nunes.

La brasileña está dando a su oponente el máximo respeto al entrar en UFC 297 (pago por evento, ESPNews, ESPN +), pero Silva, de 32 años, confía en que tiene un conjunto de habilidades superior a Pennington, de 35 años, y se mostrará dentro del octágono.

«Tiene un buen boxeo, un buen clinch, es dura», dijo Silva. «Estará entre las cinco mejores durante mucho tiempo. Pero creo que soy mejor que ella en todo. Mi jiu-jitsu es mejor, mi boxeo es mejor, mi lucha es mejor, pero ella es muy dura. Es muy peligrosa.

«Sus combates son muy buenos, pero no son muy emocionantes. Creo que mi estilo es diferente. Mi estilo es más peligroso y emocionante para todos. Prometo que daré un gran espectáculo».

Silva dijo que está totalmente concentrada en la victoria en UFC 297, pero es difícil ignorar lo que podría venir después. Se espera que la UFC regrese a su Brasil natal para un evento de pago por evento en Río el 4 de mayo, y Silva dijo que sería un sueño intentar su primera defensa en esa tarjeta.

«Mi atención se centra ahora en la noche del sábado», dijo Silva. «Pero, por supuesto, cuando gane, quiero pelear en Brasil«.