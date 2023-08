Mayra Bueno Silva falla prueba de drogas en pelea con Holly Holm

Mayra Bueno Silva puede estar atrapada en el estante por más tiempo de lo esperado. Silva anunció el lunes que falló una prueba de drogas previa a la pelea en relación con su victoria en UFC Vegas 77 sobre Holly Holm .

En un comunicado publicado en Instagram , la peso gallo de 31 años declaró que dio positivo por una sustancia “consistente con el medicamento recetado que tomo para mi TDAH”. Silva dijo que está cooperando plenamente con la Comisión Atlética de Nevada (NAC), que supervisó la pelea, así como con la UFC y su socio antidopaje, la USADA.

El nombre de Silva aparece en la agenda de la reunión del NAC del jueves en Las Vegas, en la que probablemente recibirá una suspensión temporal mientras se resuelve su caso.

Silva (11-2-1) derrotó a Holm por sumisión en el segundo round para lograr la mayor victoria de sus ocho años de carrera en MMA en el evento del 15 de julio, que tuvo lugar en el UFC APEX en Las Vegas. “Sheetara” ha ganado cuatro peleas consecutivas desde que volvió al peso gallo en 2022 y actualmente es una de las principales contendientes por el título vacante de peso gallo femenino de UFC.

La declaración completa de Silva se puede leer a continuación.

A todos mis fans,

Es con profundo pesar que tengo que anunciar que fallé una prueba de drogas que tomé la semana de mi pelea contra Holly Holm. Quiero comenzar diciendo que nunca en mi vida he tomado una sustancia para mejorar mi habilidad dentro o fuera de la jaula. Tengo una prueba positiva para una sustancia que es consistente con el medicamento recetado que tomo para mi TDAH. He estado lidiando con este trastorno toda mi vida y me afecta de muchas maneras.

He proporcionado una gran cantidad de documentos y explicaciones a la USADA y la Comisión del Estado de Nevada que detallan el trastorno, los efectos del trastorno en mi vida diaria y mi toma de decisiones en la ingestión del medicamento recetado. Estoy cooperando plenamente con la USADA, la Comisión Atlética Estatal de Nevada y la UFC para asegurarme de que toda la información esté disponible y reconozco plenamente la presencia de la sustancia en mi sistema. Suspendí este medicamento al comienzo de la semana de la pelea, como siempre lo había hecho en el pasado. Entonces, aunque apareció en una pequeña cantidad en mi sistema, los expertos me dijeron que no tendría ningún efecto en mi desempeño en competencia a ese nivel.

Por favor, antes de emitir juicios, comprenda que he estado lidiando con esto toda mi vida y estoy devastada de que esto haya sucedido en mi carrera. Espero con ansias llegar a una resolución y dejar esto atrás. Estoy deseando volver a luchar por la mejor organización del mundo. ¡Soy la próxima campeona y estoy lista para pelear!