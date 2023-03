Maycee Barber quiere revancha contra Alexa Grasso

Maycee Barber, peso mosca de la UFC, quiere vengar su derrota ante la ahora campeona Alexa Grasso, y planea hacer lo que sea necesario para conseguirlo.

En UFC on ESPN 43, Barber (12-2 MMA, 7-2 UFC) se impuso por decisión dividida a Andrea Lee. Fue un combate reñido en el que dos jueces oficiales se batieron en duelo por 29-28, mientras que otro dio todos los asaltos a Barber.

Lee (13-7 MMA, 5-5 UFC) acumuló mucho tiempo de control en la lona, pero cuando la pelea se desarrolló a pie, Barber ganó los intercambios de golpes.

“Estaba un poco frustrada, obviamente, ella es fuerte y ha estado trabajando su lucha, pero la cosa es que me derribó y fue capaz de aguantar, pero no estaba haciendo ningún daño“, dijo Barber a los periodistas en la rueda de prensa posterior al combate. “Así que fue un poco frustrante, porque me sentí como si estuviéramos aquí sentados por estar aquí sentados.

“Así que estaba tratando de encontrar una manera de causar daño y hacer algo de daño, pero al mismo tiempo, creo que si ella estaba tratando de hacer algo de daño a sí misma, se habría creado un poco más de apertura para nosotros tener algunas peleas. Creo que habría sido un combate un poco más emocionante, pero estoy contenta con mi actuación“.

Tras su cuarta victoria consecutiva, Barber se centra ahora en alcanzar la revancha contra Grasso, que se proclamó campeona en el UFC 285 al someter a la veterana Valentina Shevchenko. Grasso derrotó a Barber en el evento coestelar del UFC 258 por decisión unánime, y es una pelea que ella desea recuperar más que nada. Sea o no eso lo que viene, Barber hará lo que sea necesario para asegurarse de que suceda.

“Si me dan el puesto, lo aceptaré”, dijo Barber. “Al mismo tiempo, a la próxima chica que pongan en mi camino, también la voy a destrozar. … Obviamente, perdí contra ella, así que quiero recuperar ese combate. Pero al mismo tiempo, nunca voy a poner excusas porque Alexa Grasso es una atleta y una peleadora increíble, pero no estoy orgullosa de ese combate. No estoy orgulloso en absoluto.

“Tuve muchos factores externos, pero estaba entrenando y trabajando duro, e iba como si fuera a ganar esa pelea. Ella era la mejor peleadora aquella noche, así que, obviamente, tengo un poco de amargura en la boca. Quiero recuperar ese combate“.