Maxxine Dupri valora su lesión y ascenso en WWE

Maxxine Dupri da detalles de su ascenso al elenco principal de WWE y considera cómo su fractura de fíbula pudo ayudarla con su carrera en Out of Character with Ryan Satin. La representante está trabajando actualmente con Otis y Chad Gable; los tres están buscando juntos un nuevo camino a la cima de la compañía.

► La lesión y ascenso de Maxxine Dupri

“Firmé en octubre de 2021 y luego debuté [en NXT] en julio de 2022. Solo estuve en televisión durante uno o dos meses. Me fracturé la fíbula, eso ocurrió en mayo o junio. A posteriori, pienso que fue una verdadera bendición porque no estaba haciendo mucho en NXT debido a mi lesión. Cuando estaban decidiendo quién sería Maxxine, eso resultó ser algo positivo y me permitió recuperarme. Estuve en NXT trabajando con Von Wagner y Robert Stone, lo cual fue increíble y muy divertido. Obviamente, no tenía un papel muy destacado porque Stone estaba gestionando a Von y yo estaba con él. Tenía algunas líneas, pero todavía era algo así como ‘es nueva, vamos a probar’. Comenzaron a promocionar este nuevo personaje Maxxine que se uniría a los Maximum Male Models. Lo promocionaron durante unas tres semanas, y durante todo ese tiempo no tenía ni idea de que era yo”.

“La semana anterior, cuando estuvieron en Orlando, fuimos todos a verlo. Volvieron a promocionarlo y pensé: ‘tiene que ser alguien que sea la hermana de LA Knight, no puede ser. No estoy preparada aún. No estoy recuperada’. La siguiente semana, la semana en la que se suponía que Maxxine iba a debutar, me acosté el miércoles y no recibí ningún mensaje. ‘Vale, no soy yo’, pero tuve una extraña corazonada. ‘No soy yo, será la próxima oportunidad’. Me desperté el jueves para ir al entrenamiento a las 7 de la mañana y tenía un mensaje del departamento de viajes: ‘te necesitan en SmackDown mañana’. Mandé un mensaje al principal escritor de NXT: ‘me dijeron que me necesitan en SmackDown. ¿Sabes qué está pasando?’ Fui a Skull para ver grabaciones y me acerqué a mi entrenador y le dije: ‘recibí este mensaje, no sé qué está pasando’. ‘No te preocupes, probablemente quieren verte en persona o tal vez están llevando a Von para un combate no televisado’. Ahora eran las 10 de la mañana y me reuní con el principal escritor y me dijo: ‘¿Qué está pasando?’ ‘No sé, me dijeron que me necesitan en SmackDown’. ‘Déjame revisar mi correo electrónico. De acuerdo, tú eres Maxxine. Vuelas hoy’. Mi vuelo era dentro de cuatro horas. Corrí a casa, tuve que hacerme un bronceado en spray, empacar mi maleta, salir a la carretera y partir desde allí”.