Maxxine Dupri supera su primera gran prueba y retiene el Campeonato Intercontinental

Tras sorprender al mundo al destronar a Becky Lynch, Maxxine Dupri afrontó su primera defensa del Campeonato Intercontinental Femenil ante Ivy Nile, demostrando que su evolución dentro del ring es real y que su reinado va en serio.

El ascenso de Maxxine Dupri como Campeona Intercontinental de Mujeres no fue producto de la casualidad. Luego de arrebatarle el título a Becky Lynch, la monarca entendió que debía elevar su nivel si quería sostener el campeonato, por lo que recurrió al entrenamiento especializado de Natalya.

Esa preparación fue puesta a prueba en su primera defensa oficial, cuando se midió ante una rival peligrosa y técnicamente sólida como Ivy Nile, en un combate que exigió resistencia, adaptación y temple por parte de la campeona.

Dominio físico de Ivy Nile y resistencia de la campeona

El combate comenzó de forma agresiva, con ambas intercambiando bofetadas antes de que Nile tomara el control con derribos y castigo a ras de lona. Ivy impuso su fuerza con suplexes y presión constante, incluso castigando a Dupri en ringside con un german suplex que puso en aprietos a la campeona.

Nile mantuvo el dominio durante largos lapsos, atrapando a Maxxine en llaves de sumisión y castigándola contra las cuerdas y el apron. A pesar del desgaste, Dupri mostró inteligencia para sobrevivir.

Momentos claves

La recta final mostró a ambas intercambiando ataques en el centro del ring. Maxxine logró reaccionar con suplexes y una sit-out powerbomb, pero Ivy respondió con la misma contundencia, quedándose cerca de la victoria. Sin embargo, un intento de roll-up de Nile abrió la oportunidad decisiva.

Dupri respondió atrapando a su rival en un Ankle Lock. Ivy luchó por alcanzar las cuerdas, pero la campeona ajustó la llave y se lanzó contra la lona para evitar la escapatoria. Sin salida posible, Nile se vio obligada a rendirse.

¿Qué pasará ahora?

Con esta defensa, Maxxine Dupri comienza a consolidar un reinado que ya no se sostiene solo en la sorpresa de su coronación.

La campeona demostró capacidad que podrían llevarla a un reinado medianamente largo, aunque pronto tendrá más rivalidades y rivales más peligrosos.

LA LUCHA SIGUE...
