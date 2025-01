Maxxine Dupri propone las nuevas Total Divas de WWE

Total Divas fue un reality show de televisión que siguió las vidas dentro y fuera del ring de varias luchadoras de WWE, conocidas como Divas en ese entonces. El programa, que debutó en 2013, ofreció una mirada detrás de cámaras a sus carreras profesionales, así como a sus relaciones personales, amistades, conflictos y desafíos en la industria del entretenimiento deportivo. Protagonizado por figuras como The Bella Twins, Natalya, Naomi, Paige y otras, Total Divas fue todo un éxito (de más a menos) hasta su terminación en 2019 después de 120 episodios con momentos que permanecen en la memoria de los fanáticos. ¿Te gustaría que regresara?

► Las nuevas Total Divas

A Maxxine Dupri sí, como explica en Lightweights, compartiendo además qué compañeras le gustaría tener en el elenco:

«Por supuesto. Por eso me metí en esto. Eso fue lo que me hizo enamorarme de la WWE, fue Total Divas.»

«Cathy Kelley, Chelsea Green, Tiffany Stratton. Tienes que tener a las originales, Nia Jax, Sonya Deville. Sería increíble. Sería una locura.»

Nia Jax fue invitada en la temporada seis de Total Divas y miembro permanente del show en la siete, ocho y nueve, que fueron las últimas. Sonya Deville fue invitada en la ocho e integrante del cast en la nueve. No es la primera vez que la propia Maxxine Dupri muestra su deseo de dar una continuación al programa:

«Total Divas, por supuesto. Estoy lista para participar, ¡vamos!… Haría un reality show si fuera para la WWE; de lo contrario, no me imagino en un programa de realidad porque soy una persona muy sensible y empática.

«Sería muy difícil para mí empezar una pelea y arruinar el día de alguien, y luego irme a dormir esa noche. No puedo hacerlo, estaría dándole vueltas al asunto durante horas. Si alguien me trata mal, las lágrimas estarían a punto de salir».

