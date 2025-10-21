Maxxine Dupri habla sobre su mejoría en el ring

Maxxine Dupri está teniendo recientemente una rivalidad con Becky Lynch, que ha desembocado en dos combates (uno de ellos por el Campeonato Intercontinental femenil) en las que ha salido victoriosa, una por conteo fuera y la última (llevada a cabo este lunes en WWE RAW) por descalificación. Sin embargo, más allá del resultado, se ha evidenciado una notable mejoría en el ring y en su ofensiva, que no puede pasar desapercibida.

► Maxxine Dupri revela cómo ha sido su régimen de entrenamiento

En relación a su mejoría en el ring, Maxxine Dupri ha afirmado que definitivamente hay entrenamiento que no ha publicado ni compartido, y durante su aparición reciente en el podcast RAW Recap tras el programa de esta semana, Maxxine habló sobre cómo ha sido su preparación en los últimos meses, donde incluso ha entrenado con Natalya y TJ Wilson (Tyson Kidd).

«Es decir, definitivamente he tenido mucho entrenamiento que no publico ni comparto. Ya sabes, estoy en la mazmorra. Entreno sin parar, ya sea en el Performance Center, en Flatbacks, en The Dungeon con Nattie y TJ. Me aseguro de estar en condiciones para que, cuando me enfrente a una luchadora principal de WrestleMania, pueda defenderme, y da miedo estar ahí dentro con ella. Sabes, es extremadamente peligrosa. Como vimos esta noche, hubo muchos golpes y cosas inesperadas, pero por eso tengo que seguir volviendo a la mesa de dibujo y prepararme para lo que sea que intente hacer a continuación».

Aunque muchos fanáticos no crean que Maxxine Dupri vaya a salir con el Campeonato Intercontinental en su rivalidad contra Becky Lynch, muchos valoran el buen papel que está desempeñando en el ring, en su calidad de «Underdog», y esta mejoría se ha evidenciado en los dos últimos combates que ha protagonizado con The Man.