Maxxine Dupri: «Todo ha valido la pena»

La actual Campeona Intercontinental en WWE, Maxxine Dupri, abora temas como su reinado, John Cena, Becky Lynch, no ir a la universidad, su familia y más.

► En palabras de Maxxine Dupri

Críticas, presión y salud mental

“Sé perfectamente en qué cosas tengo que mejorar y en qué me quedo corta. Siempre me hago responsable, bajo la cabeza y sigo trabajando. Hubo un periodo muy complicado, pero esto es parte del trabajo. Tenemos el honor de estar en televisión ante los fans más apasionados del mundo y, a veces, no les va a gustar lo que hagas. Tienen derecho a opinar y yo tengo derecho a proteger mi paz y no estar todo el día leyendo comentarios. Fue una lección que tuve que aprender. A veces lees algo y te duele, claro. Pero cuando tienes buenos amigos alrededor y confías en tus productores, si vuelvo del combate y mi productor está contento, Triple H está contento y Bruce Prichard está contento, entonces todo está bien. El público estuvo metido, eso es lo importante. La gente siempre va a tener una opinión, y está bien. Prefiero que tengan una opinión sobre mí a que no tengan ninguna. Si sienten algo, entonces estoy haciendo mi trabajo.”

Ser Campeona Intercontinental

“Ser Campeona Intercontinental lo es todo para mí. Significa que todo el camino, los altibajos, el trabajo duro, las noches de ansiedad, los combates que desearía borrar y los momentos en los que me sentí orgullosa… todo ha valido la pena. Esto es solo el primer paso. Quiero disfrutarlo y celebrarlo, pero no puedo relajarme. Ya defendí ante Ivy Nile y cualquiera puede ir a por mí. Becky sigue muy activa en redes, así que sé que en algún momento querrá otra oportunidad y tengo que estar preparada.”

Becky Lynch

“Vivo gratis en su cabeza. Tengo sillón, televisión y estoy muy cómoda ahí arriba. Cuanta más gente obsesionada conmigo, mejor. Que hagan fila.”

Apoyo de su familia

“Mi padre me dijo que pensaba que lloraría en mi boda, pero que lloró cuando gané el título. Creo que es porque han estado conmigo en todo: cuando decidí no ir a la universidad, cuando me fui a Los Ángeles a perseguir este sueño. Siempre me apoyaron, pero para ellos también es un alivio ver que todo valió la pena.”

Arriesgarlo todo por su sueño

“Siempre tuve una confianza casi delirante. Pensaba: ‘Claro que me va a ir bien en Los Ángeles’. Luego te das cuenta de que no es tan fácil. Por eso acabé siendo cheerleader en la NFL: quería estabilidad, un grupo de amigas y seguir persiguiendo mi sueño. Todo eso me preparó para este trabajo. Siempre digo que el rechazo es redirección. No es un no, es un ‘todavía no’ o ‘otra puerta’.”

El backlash de los fans y la mejora en el ring

“Aquel evento en directo no me afectó personalmente. Cuando eres nueva, estás tan concentrada en sobrevivir al combate que ni escuchas nada. Lo que sí me costó fue el odio en redes, pero aprendí que no necesito meterme ahí. Puedes leer cien comentarios positivos y uno negativo, y ese es el que se te queda. Aprendí algo que nunca olvidé: no aceptes críticas de gente de la que no aceptarías consejos.”

Entrenar en el Dungeon con Natalya

“Trabajar con Natalya y TJ ha cambiado por completo la trayectoria de mi carrera. Ahí te empujan hasta el límite. Sales destrozada, pero la presión crea diamantes. Te rompen para reconstruirte. Todo lo que aprendo ahí se nota en mis combates: cómo mantener la ofensiva, cómo sobrevivir, cómo revertir movimientos. Eso es lo que me ha hecho mejorar.”

Chad Gable y Akira Tozawa

“Aprendí muchísimo de Chad Gable. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía era para decirme exactamente lo que necesitaba arreglar para tener éxito. Akira Tozawa también es increíble. Solo te da pequeños consejos, pero cuando los aplicas todo fluye mejor. Por eso sus combates son tan suaves, todo tiene sentido.”

Aprovechar cada oportunidad

“Lo que me den, voy a intentar convertirlo en el mejor momento posible. ¿Por qué no hacerlo? Esto es divertido. Me encanta llevar a la gente a un viaje. Aprendí muchísimo de Chelsea Green viendo cómo convertía cualquier situación en algo memorable. Eso lo intento aplicar siempre.”

John Cena

“John Cena fue increíble conmigo. Me dio consejos sobre cómo aprovechar cada segundo, cómo ser diferente, cómo ser creativa y pensar fuera de la caja. Una vez tienes los fundamentos, se trata de crecer a partir de ahí. Fue muy especial recibir eso del GOAT.”

Orgullo personal

“Sí, creo que he hecho sentir orgullosa a mi yo más joven. No solo por los logros, sino por las amistades que he construido y por cómo hago sentir a la gente. Espero que esté orgullosa de la persona que soy.”