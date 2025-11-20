Maxxine Dupri: «Esta victoria es más grande que yo»

Durante el episodio de WWE RAW del 17 de noviembre de 2025, Maxxine Dupri logró el primer título de su carrera al coronarse como Campeona Intercontinental derrotando a Becky Lynch.

► Maxxine Dupri da las gracias

En espera de ver cómo comienza su reinado, la luchadora da las gracias a todas las personas que la apoyaron hasta el momento:

En espera de ver cómo comienza su reinado, la luchadora da las gracias a todas las personas que la apoyaron hasta el momento:

“Pensé que hoy me despertaría con las palabras para describir lo que significó para mí la noche del lunes, pero aquí estoy… sin querer despertarme jamás de este sueño.

Madison Square Garden, TE AMO.

WWE Universe, LOS AMO.

@thedungeon2.0, TE AMO.

@flatbackstraining, TE AMO.

@shanehelmscom, TE AMO.

El Performance Center, TE AMO.

Mis Alpha Babes, LAS AMO.

@aluke23, TE AMO.

Mi grupo de apoyo desde el día uno (ustedes saben quiénes son), LOS AMO.

@theajmendez, TE AMO.

Mis padres increíblemente apoyadores, LOS AMO.

Esta victoria es mucho más grande que yo — no estaría aquí sin CADA una de las personas que me guiaron en el camino. Y ahora toca volver al laboratorio, porque no quiero soltar jamás esta sensación. Tenemos mucho más trabajo por hacer. Gracias por estar conmigo en este viaje.

XO,

La Campeona IConic”