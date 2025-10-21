¿Maxxine Dupri campeona WWE? Tommy Dreamer confía

El ícono de la ECW Tommy Dreamer analiza la actuación de Maxxine Dupri contra Becky Lynch en WWE Raw en un combate por el Campeonato Intercontinental. La retadora salió victoriosa pero debido a una descalificación cuando la monarca la golpeó con el cinturón por lo que deberá buscar otra oportunidad de ganar el primer título de su carrera.

► ¿Maxxine Dupri campeona WWE?

«Maxxine sigue haciéndose mejor, continúa evolucionando. Dio una gran lucha contra Becky, lo cual es la manera de mejorar. Además, los fanáticos la están apoyando, y lo están haciendo porque está en su ciudad, pero también porque se lo merece, porque está demostrando que puede lidiar con alguien que tiene mucha más experiencia, con alguien que es ‘El Hombre’ y que fue la cara de la WWE. Así que mis felicitaciones para ella y le deseo que siga mejorando y algún día probablemente será ella quien sostenga el título mundial. Si no sucede todavía, no te vengas abajo. También puedo verla derrotando a Becky, puede que no ahora, pero lo hará».

¿También confían en Maxxine Dupri?