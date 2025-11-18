Maxxine Dupri, nueva Campeona Intercontinental con aparición de AJ Lee

Luego de semana de rivalidad, en la más reciente edición de Raw presentada por WWE, pudimos ver cómo la joven y talentosa, Maxxine Dupri, sorprendió a todos y venció a la talentosa veterana, Becky Lynch, para ganar por primera vez un campeonato en WWE, el Campeonato Femenil Intercontinental WWE.

► Momento clave de Becky Lynch vs. Maxxine Dupri

El final de la lucha llegó cuando Lynch empezó a frustrarse porque después de un chokeslam, Dupri logró poner su pie en la tercera cuerda para romper el toque de espaldas. Lynch le gritó al réferi y Dupri le dio varios derechazos, pero Lynch la sacó del encordado y quería quitarle la protección a uno de los esquineros.

Sin embargo, justo antes de que pudiera hacerlo, sonó la música de AJ Lee, quien volvió a WWE después de su aparición hace unos meses y su lucha junto a su esposo en WrestlePalooza, para vencer a Lynch y Seth Rollins.

La música de AJ Lee distrajo a Becky Lynch y así la cosa, Maxxine Dupri logró conectarle una plancha cruzada desde todo lo alto del esquinero y hacerle el toque de espaldas para ganar su primer título y celebrar con AJ Lee.

► ¿Y ahora qué?

Pues Lynch tiene que buscar venganza. Tanto por el título que perdió, como contra AJ Lee, quien parece ser que volverá ahora sí a tiempo completo a WWE.