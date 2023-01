Máximo confirma que se retirará este 2023

Máximo, uno de los luchadores exóticos más famosos en los últimos años, anunció oficialmente que se retirará este 2023 en cuanto termine sus fechas pactadas.

Por medio de un video en redes sociales, «La Fresa Salvaje» informó que dirá adiós de los encordados después de 23 años de luchador profesional

Ante los rumores que hablaban de problemas de salud, el luchador informó que esto no tiene que ver con su decisión, pese a que en 2020 fue hospitalizado por problemas de salud.

Su objetivo es enfocarse en una nueva etapa como empresario, haciendo equipo con Bugambilia en la promotora New Exotic, la cual busca apoyar a nuevo talento, especialmente de luchadores exóticos.

«He llegado a la decisión de dar gracias y retirarme de la lucha libre, tengo la oportunidad de emprender nuevos proyectos. Quiero aclarar que no es por salud, me encuentro al 95% de mi capacidad física… He llegado a la decisión de terminar mi carrera como luchador profesional».