Max The Impaler retorna a TJPW para una gira de dos meses

La luchadora estadounidense Max the Impaler, anunció su regreso a Tokyo Joshi Por Wrestling por primera vez en aproximadamente nueve meses.

► La temible Max the Impaler retorna a TJPW

La poderosa gladiadora cubrirá una gira de aproximadamente dos meses, comenzando el 27 de diciembre en el evento que TJPW presentará en el Shinjuku FACE, hasta el 15 de febrero en la función que se ofrecerá en el Shinagawa Club.

Max the Impaler no era vista en Japón desde el 16 de marzo, cuando tuvo lugar la función «Grand Princess 2025». En giras anteriores, Max the Impaler conquistó el Campeonato de Parejas Princess (junto con Heidi Howitzer) y el Campeonato Internacional Princess.

En su retorno a TJPW, Max the Impaler se verá involucrada en una campal donde intervendrán 20 luchadoras y que se ha denominado «Princess Rumble 2025» y donde se espera que con su aterradora presencia domine a sus oponentes.

Estos son los eventos donde Max the Impaler participará

2025

27 de diciembre – Shinjuku FACE, Tokio

2026

4 de enero – Korakuen Hall, Tokio

10 de enero – Shinjuku FACE, Tokio

17 de enero – Yokohama Radiant Hall, Kanagawa

25 de enero – Ryogoku KFC Hall, Tokio

31 de enero – Shinjuku FACE, Tokio

11 de febrero – Duo CEREZO, Niigata

14 de febrero – Korakuen Hall, Tokio

15 de febrero – Shinagawa Club eX, Tokio