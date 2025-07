La estrella de la UFC, Max Holloway, ha opinado sobre las posibilidades de Paddy Pimblett si logra conseguir una oportunidad por el título de la UFC contra Ilia Topuria.

Como sabemos, Paddy Pimblett es uno de los nombres más importantes de las artes marciales mixtas actuales. Aunque muchos han dudado de su capacidad, la contundente victoria del liverpooliano sobre Michael Chandler hizo que todos se dieran cuenta de que, de hecho, es un luchador de verdad.

Ahora, la única pregunta es: ¿se saltará la línea y se verá obligado a enfrentarse a una gran oportunidad por el título contra su rival, Ilia Topuria? Ciertamente es posible, y es sin duda lo que Paddy Pimblett desea. Cree tener las respuestas necesarias para poner fin al ascenso de «El Matador» y, aunque algunos discrepen con esta afirmación, «El Malo» ha mostrado mejoras notables a lo largo de su trayectoria en la UFC.

En una entrevista reciente, le preguntaron a Max Holloway sobre Paddy Pimblett y cómo podría desenvolverse esa pelea.

“Es MMA. Son artes marciales mixtas. Cualquiera puede ganar”, dijo Holloway. “Todos pueden decir que vimos cómo castigaban a Paddy. Yo mismo me vi castigado varias veces, y cuando Ilia me golpeó, vimos lo mismo. Al fin y al cabo, son artes marciales mixtas. Creo que Paddy y su equipo se prepararán bien para esa pelea. Creo que tendrán un plan de juego y él no se queda atrás.

“Mucha gente pensaba que Paddy era un tipo que solo habla y habla, y que luego tuvo que demostrar su valía contra alguien como Michael Chandler. No es luchador, pero lo superó en la lucha, lo cual fue una locura”.

“Es súper bueno”, dijo Holloway sobre Pimblett. “Esto son artes marciales mixtas. Se trata de lo que sucede ese día y de quién pueda aplicar el plan de juego que ha estado usando, nunca se sabe”.