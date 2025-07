Max Holloway ha tenido una carrera estelar en la UFC, pero antes de su tercera pelea con Dustin Poirier en el evento principal de UFC 318, ha reconocido que las trilogías de peleas corren el riesgo de convertirse en su némesis.

El antiguo campeón de peso pluma ya salió con las manos vacías en tres ocasiones distintas contra Alexander Volkanovski, y dado que ya ha perdido dos veces contra Poirier en el pasado, está decidido a asegurarse de que la historia no se repita esta vez.

«Estoy 0-3 en una trilogía. No voy a intentar estar 0-3 en dos trilogías», declaró Holloway a MMAJunkie. «Eso es lo principal que me ronda por la cabeza ahora mismo. El título BMF está muy bien, y hacer historia es genial. Pero la historia principal que no quiero hacer es ser un hombre que peleó dos trilogías diferentes y quedó 0-3».

No es difícil entender por qué eso es un punto delicado, especialmente si se tiene en cuenta que cinco de sus ocho derrotas en su carrera han sido contra solo dos peleadores.

Así que su frustración es comprensible, aunque en cierto modo solo demuestra lo mucho que se valora a Holloway, ya que ha conseguido la oportunidad de pelear contra estas otras dos leyendas del deporte por tercera vez, a pesar de haber perdido contra ambos dos veces antes.

Sin embargo, eso no le interesa a Holloway en este momento, ya que está concentrado en asegurarse de derrotar a Poirier en el tercer intento.

«Estoy concentrado en salir ahí fuera y levantar los brazos. Es un diamante. Es una bestia. Es un animal. Es una leyenda. Sé que es su última pelea, pero tengo que arruinarle la fiesta. Necesito esta victoria».