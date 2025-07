Max Holloway sorprende con decision sobre el ranking de UFC

Los días en que Max Holloway ganaba 145 libras han terminado. El excampeón de peso pluma de la UFC ha decidido consolidarse en la división de peso ligero tras un par de paradas en las 155 libras. En el UFC 318 en Nueva Orleans el 19 de julio, Holloway (26-8 MMA, 22-8 UFC) regresa definitivamente a la división de peso ligero cuando se enfrente a Dustin Poirier en una trilogía por el título de la BMF.

En 2019, Holloway probó suerte en el peso ligero contra Poirier (30-9 MMA, 22-8 UFC) por una oportunidad por el título interino. Tras perder en las tarjetas, Holloway regresó al peso pluma para defender su título contra Frankie Edgar. «Blessed» disputó siete peleas más en las 145 libras antes de volver a subir en UFC 300 para enfrentarse a Justin Gaethje por el título BMF.

Tras lograr el Nocaut del Año, Holloway regresó a las 145 libras para una oportunidad por el título contra Ilia Topuria, donde fue noqueado por primera vez. Ahora, afirma que ya no habrá más idas y venidas entre divisiones. Es peso ligero para siempre y quiere que lo saquen de la clasificación de las 145 libras.

«En las dos últimas peleas de 155, tenía asuntos pendientes que resolver al bajar de categoría, así que nos esforzamos al máximo y lo hicimos bien. Sabíamos que, si hay que bajar de peso, hay que bajar de peso… No sé qué hace la UFC, o mejor dicho, ustedes son los que votan en los rankings, ¿verdad? No sé qué piensan al mantenerme como contendiente número uno allí, porque es un poco ridículo. No voy a bajar de categoría hasta 145. Ya lo superé».

En la última clasificación oficial de la UFC, Holloway es el contendiente número 1 en peso pluma y el número 5 en peso ligero. Su próximo oponente, Poirier, quien peleará por última vez, se encuentra un puesto más atrás, en el número 6. Holloway no le da mucha importancia a la clasificación oficial porque detecta demasiadas inconsistencias.

«Es ridículo. No lo entiendo. O sea, la época de las clasificaciones, tío, no lo entiendo. Las clasificaciones son un caos total. Volvamos a la pelea contra Gaethje. Gaethje era el contendiente número uno cuando peleé contra él en 155. Estaba en el puesto 5 o 4 en ese momento. Le gané, y la forma en que lo hice me pareció genial. Sentí que las cosas me salían bien al principio de la pelea. Durante toda la pelea sentí que tenía el control, y luego, al terminar la pelea con ese punto, pensé que cuando salieran las clasificaciones, no saldría en el puesto 9. Eso es simplemente ridículo, y el tipo estaba en el puesto 5 o 4.