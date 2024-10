Max Holloway: «Ilia Topuria intenta robarle el aura a Conor McGregor»

Max Holloway criticó al campeón de peso pluma de UFC Ilia Topuria por intentar imitar a Conor McGregor. Holloway (26-7 MMA, 22-7 UFC) desafía a Topuria (15-0 MMA, 7-0 UFC) por el título en la pelea principal del UFC 308 del sábado en el Etihad Arena en Abu Dhabi (pago por evento, ESPN+ ).

Topuria ha hecho algunas declaraciones atrevidas y no se ha andado con rodeos cuando se trata de Holloway. Sin embargo, a “Blessed” no le inmutan las habladurías.

«Estoy más confundido por todo lo que está diciendo. Está hablando de que yo no quiero pelear, de que me obligan a pelear. Me trajo aquí sintiéndome como se veía después de mi pelea con Gaethje, así que es una locura.

“Su mente es muy interesante, pero si eso es lo que se necesita para ser la mejor versión de sí mismo el sábado por la noche, que así sea. Puede hablar todo lo que quiera porque, al fin y al cabo, todavía tiene que verme en tres días”.

Topuria dijo que desafiará a Holloway a que haga su propio juego señalando el centro del octágono para derribarlo en los primeros 10 segundos de la pelea. Holloway no cree en la afirmación de Topuria y acusa a «El Matador» de copiar la personalidad de Conor McGregor.

«Simplemente no tiene sentido. Para mí, no creo que se lo merezca, hay que ganarse ese derecho. No creo que se lo merezca. Quiero decir, ustedes saben a quién está imitando. Este tipo es un imitador hasta en sus tatuajes, en su aura, en la forma en que encara las peleas. El tipo es un imitador. Al final del día, creo que hay que ganarse ese momento, y creo que podría haberse ganado ese momento con Josh Emmett.

“En su guerra de cinco asaltos, Josh Emmett estaba tratando de golpear. Si ustedes vuelven a esa pelea y observan lo que sucedió, cuando Josh Emmett intentó golpear, alguien disparó y alguien sujetó a alguien por el resto de la pelea. Por lo tanto, creo que el momento debe ganarse, y él solo está tratando de robar cosas. Ya está tratando de robar el aura de una persona, y ahora está tratando de robarle las cosas a otra persona”.