Max Holloway critica a Ilia Topuria por llevar el cinturón BMF

Max Holloway está desconcertado por Ilia Topuria compartiendo fotos posando con un cinturón de campeonato de BMF.

Holloway defendió recientemente su título con una victoria por decisión sobre Dustin Poirier en el UFC 318 el pasado sábado en Nueva Orleans. Antes de eso, Holloway fue noqueado por Topuria en el UFC 308 en octubre, en su última pelea de peso pluma.

Topuria pasó a la división de peso ligero y noqueó a Charles Oliveira en UFC 317 en junio para convertirse en el nuevo campeón de 155 libras, y después de la victoria de Holloway sobre Poirier, Topuria tuiteó una foto del título BMF diciendo que el cinturón «sigue siendo mío».

Después de su victoria sobre Poirier, le preguntaron a Holloway sobre el tuit de Topuria y si “El Matador” se ha ganado una pelea por el título de BMF.

«Oh, claro. Al final, cuando la UFC no lo puso en escena, es lo que es, ¿sabes?

No tiene sentido que ande por ahí con él, o lo que sea. ¿Viste a Islam Makhachev andando con el cinturón de otro campeón después de vencer a Alexander Volkanovski dos veces? ¿Sabes a qué me refiero? Como si el cinturón no estuviera en juego. Supéralo, hermano. ¿Por qué gastaste dinero en un maldito cinturón?