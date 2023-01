Max Caster revela lo que John Cena le dijo sobre su rap

Max Caster, miembro de The Acclaimed en AEW, se ha convertido en uno de los favoritos de los fanáticos en AEW, gracias a sus impresionantes habilidades para rapear y a su desempeño en el ring, y está en el momento más importante de su carrera, ya que junto a Anthony Bowens, son los actuales Campeones Mundiales de Parejas AEW.

► John Cena elogió el talento de Max Caster en el rap

Durante una entrevista reciente con AJ Awesome en The AJ Awesome Show, Max Caster nombró a John Cena como su inspiración dentro de la lucha libre y también reveló que el 16 veces Campeón Mundial le dijo que hace el rap mejor que él.

“John Cena es una gran inspiración. Nunca lo conocí, pero él se acerca a mí de vez en cuando. Ha sido muy, muy amable, y para mi héroe cuando era adolescente se acercó a mí y, en medio de la gente que decía: ‘Oh, eres una estafa de Cena, solo estás haciendo algo que es viejo, nosotros no quiero ver esto en la lucha libre ahora’, para que él se acerque y diga: ‘Lo estás haciendo de la manera correcta’, a veces dice que lo hago mejor que él, es su opinión. No sé si quiero estar de acuerdo con eso, pero creo en mí mismo, al 100%, y su confianza en mí solo me anima. No sé si él sabe cuánto significa eso, pero significa mucho. Así que él es mi inspiración en ese entonces y ahora todavía.»

Max Caster también declaró previamente que John Cena había sido muy amable con él cuando no necesitaba serlo. Recordemos que Cena utilizó en el pasado su personaje de Doctor of Thuganomics, que también sabía rapear. Precisamente esto fue lo que inspiró al miembro de The Acclaimed para adoptar un personaje similar en AEW.