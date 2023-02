Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora nos enfocamos en el evento MAW Heart Of A Warrior 3 de la compañía Midwest All-Star Wrestling celebrado el 11 de febrero de 2023 en el St. Croix Casino en Turtle Lake, Wisconsin, Estados Unidos, y emitido el 18 de febrero.

Heart of a Warrior 3! Saturday Feb 11th 2023 @StCroixCasinos Doors 5pm|Bell 7:30 All Ages! pic.twitter.com/6bBO6MMWl7

Even before we could finish announcing things!

Primero, vamos con los resultados de los combates:

Y a continuación vemos algunas imágenes del show:

Congratulations @REALSierra_ on becoming the new MAW Women’s Champion! pic.twitter.com/EVQRMWJVR3

THE SYSTEM went SOFT.

He is now a sad shell of the man I thought he was.

And for this…there will be REPERCUSSIONS. 😡 @MW_AllStar | @NotoriousSystem

***See the full replay of #MAW #HeartOfAWarrior AVAILABLE TONIGHT on @FiteTV 📺***

🎥 https://t.co/4S6sH9r9MA pic.twitter.com/ffVsbPMfMp

— Koda Jacobs (@KodaJacobs_) February 18, 2023