Maven: «Triple H me aplastó y The Rock se lamentó»

No hace mucho, Maven contaba que nunca le gustó a Triple H porque entró a WWE a través del programa Tough Enough:

“Creo que tenía más respeto, y con razón, por la forma en que los hombres trabajaban arduamente y la forma en que los hombres metían cuatro en un auto y conducían durante un fin de semana entero para recibir 25 dólares si tenían suerte y, ya sabes, ir a un motel 6 de 29 dólares y dormir en el suelo y hacer eso semana tras semana, año tras año. Para él, eso era pagar las deudas”.

► Entre Triple H y The Rock

Quizá por ello cuando «The Game» tuvo la oportunidad de ponerle las manos encima en un combate -el actual director de contenido ya era para entonces una estrella- no dudó en aplastarlo en tan solo cuatro minutos en Raw (durante el episodio del 10 de marzo de 2003). Afortunadamente para el ex luchador, allí estaba The Rock para animarlo. Poco antes había compartido por primera y última vez el ring con «The Final Boss» en una batalla real también en la marca roja.

«Después de esta lucha, The Rock en realidad me apartó y expresó su descontento. Me dijo que no le agradaba la forma en que fui usado como jobber, el hecho de que fui aplastado, y dijo: ‘El negocio tiene que hacerse de una manera diferente.’ No le gustó ni apreció la forma en que Hunter básicamente me utilizó. Yo no estaba en una posición donde pudiera decir algo. Simplemente estaba feliz de estar en el maldito show.

«Pero el hecho de que Rock se tomara el tiempo para decirme: ‘Oye, hombre, no me gusta lo que hizo,’ fue muy significativo. Luego me dijo algo. Me dijo: ‘Cuando regrese’ —no sé a dónde iba, tal vez estaba filmando una película o haciendo algo—, dijo: ‘Cuando regrese, haremos algo juntos.’ Estaba tratando de corregir las cosas. Ahora, nunca sucedió y, para ser honesto contigo, todavía estoy esperando, pero el simple hecho de que se tomara el tiempo para apartarme, y el mero hecho de que estaba de mi lado, apoyando mi carrera, realmente significó el mundo para mí.»