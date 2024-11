Maven recuerda su vergonzosa prueba para WWE Tough Enough

Maven terminó siendo el ganador de la primera temporada de WWE Tough Enough. Nadie lo hubiera dicho cuando vieron su prueba para participar en el programa. Anteriormente, nos hacíamos eco de sus recientes declaraciones con respecto al mismo señalando que nunca le gustó a Triple H por haber formado parte ya que el ahora Director de Contenido de la empresa consideraba, en opinión del youtuber, no se lo había ganado con trabajo sino que había tomado un atajo hacia WWE.

► La prueba para Tough Enough

En esta ocasión nos enfocamos en esa audición que hizo Maven y que en 2024 tacha de vergonzosa cuando la recuerda en The False Finish:

«Oh hermano, es tan incómodo de ver. Lo tengo. Es tan cringe. Esto es lo que hice: estaba sentado en una mesa, dentro de la casa, con gafas de sol puestas. Estaba leyendo, no puedes ver qué estoy leyendo, pero estaba leyendo [PWTorch]. Estaba leyendo The Torch, ese fue mi regalo de Navidad que mi mamá me dio un año. Puse el Torch a un lado, mi objetivo principal era demostrar que tenía conocimiento sobre lucha libre y explicar por qué WWE me necesitaba y por qué yo era su próxima gran estrella. Ese era mi objetivo.»

Otros luchadores notables, incluso más que Maven, que participaron en WWE Tough Enough son The Miz, quien sigue haciendo de las suyas en la compañía y ha sido dos veces campeón mundial, John Morrison, quien en la actualidad trabaja en AEW o ROH, Jack Swagger, quien se desenvuelve como luchador independiente, o el presumiblemente retirado Ryback.

Echa un vistazo a la promo que se hizo de Maven para SmackDown: